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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Нюрнберг
Байер - Нюрнберг: обзор матча 19 сентября 2010
Байер
19.09.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Нюрнберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Нюрнберг
Замена
А. Коэн
️️️️
К. Айглер
Желтая карточка
Х. Пинола
Желтая карточка
Л. Бендер
Замена
Д. Видошич
️️️️
М. Франтц
Замена
М. Экичи
️️️️
И. Гюндоган
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Сэм
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
П. Хельмес
Желтая карточка
Т. Симонс
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
10
Дарио Видошич
ЦФ
3-2-2-2
15
Адлер
2
Фридрих
5
Швааб
7
Райнарц
3
Кадлец
8
Бендер
10
Барнетта
33
Сэм
11
Кисслинг
10
Хельмес
4-4-2
1
Шефер
16
Юдт
4
Нильссон
31
Вольф
22
Пинола
13
Хегелер
3
Симонс
8
Франтц
20
Гюндоган
20
Шибер
8
Айглер
33
Сэм
23
Видаль
23
Видаль
33
Сэм
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
10
Хельмес
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
10
Хельмес
20
Гюндоган
11
Экичи
11
Экичи
20
Гюндоган
8
Айглер
36
Коэн
36
Коэн
8
Айглер
8
Франтц
10
Видошич
10
Видошич
8
Франтц
Остались в запасе
Байер
Нюрнберг
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Байер - Нюрнберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Бай-Арена
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