Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Майнц
Нюрнберг - Майнц: обзор матча 24 апреля 2011
Нюрнберг
24.04.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Майнц
Желтая карточка
Р. Мак
Желтая карточка
К. Айглер
Желтая карточка
А. Вольф
Замена
А. Иваншиц
️️️️
М. Калиджиури
Замена
П. Слискович
️️️️
С. Аллагуи
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
Х. Пинола
Желтая карточка
Ю. Полански
Замена
М. Риссе
️️️️
К. Фукс
Желтая карточка
Х. Пинола
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Коэн
Желтая карточка
М. Калиджиури
Желтая карточка
И. Гюндоган
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Й. Хегелер
18'
Желтая карточка
Э. Сото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
4-4-2
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
2
Вольшайд
22
Чендлер
13
Хегелер
3
Симонс
11
Экичи
36
Коэн
8
Айглер
20
Шибер
3-2-4-1
28
Веткло
26
Бунгерт
2
Свенссон
4
Новески
30
Фатхи
28
Фукс
8
Полански
19
Сото
20
Шюррле
33
Калиджиури
9
Аллагуи
22
Пинола
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
22
Пинола
13
Хегелер
20
Гюндоган
20
Гюндоган
13
Хегелер
36
Коэн
21
Мак
21
Мак
36
Коэн
33
Калиджиури
23
Иваншиц
23
Иваншиц
33
Калиджиури
28
Фукс
31
Риссе
31
Риссе
28
Фукс
9
Аллагуи
25
Слискович
25
Слискович
9
Аллагуи
Остались в запасе
Нюрнберг
Майнц
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Мартин Пикенхаген
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Нюрнберг - Майнц
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+