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Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Гамбург
Нюрнберг - Гамбург: обзор матча 29 января 2011
Нюрнберг
29.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
59'
Т. Симонс (П)
70'
А. Коэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Гамбург
Желтая карточка
А. Вольф
Замена
М. Минтал
️️️️
А. Коэн
ГОЛ! 2:0!
А. Коэн
Пас отдал
Т. Симонс
Красная карточка
Г. Качар
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Г. Демель
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Ю. Юдт
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Мендлер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Симонс
Желтая карточка
Ф. Рост
Замена
М. Янсен
️️️️
Э. Бен-Хатира
Замена
М. Петрич
️️️️
Д. Питройпа
Желтая карточка
Д. Яролим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
13
Йенс Хегелер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
0
Марек Минтал
АП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
4-3-1-2
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
2
Вольшайд
16
Юдт
13
Хегелер
36
Коэн
3
Симонс
11
Мендлер
20
Шибер
8
Айглер
3-5-1-1
1
Рост
55
Демель
16
Вестерманн
3
Аого
28
Бен-Хатира
12
Зе Роберто
11
Питройпа
14
Яролим
11
Элиа
20
Качар
9
ван Нистелрой
16
Юдт
22
Чендлер
22
Чендлер
16
Юдт
36
Коэн
0
Минтал
0
Минтал
36
Коэн
11
Мендлер
21
Мак
21
Мак
11
Мендлер
28
Бен-Хатира
7
Янсен
7
Янсен
28
Бен-Хатира
55
Демель
34
Герреро
34
Герреро
55
Демель
11
Питройпа
33
Петрич
33
Петрич
11
Питройпа
Остались в запасе
Нюрнберг
Гамбург
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
33
Ярослав Дробны
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Нюрнберг - Гамбург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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