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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Нюрнберг
Гамбург - Нюрнберг: обзор матча 11 сентября 2010
Гамбург
11.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
61'
Й. Матейсен
82'
Х. Пинола (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Нюрнберг
Желтая карточка
Г. Качар
Желтая карточка
Х. Пинола
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Питройпа
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Яролим
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Пинола
Замена
Д. Видошич
️️️️
А. Коэн
Замена
М. Франтц
️️️️
А. Буньяку
Замена
Й. Хегелер
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
А. Вольф
ГОЛ! 1:0!
Й. Матейсен
Замена
Э. Элиа
️️️️
П. Троховски
Желтая карточка
П. Троховски
Желтая карточка
Г. Демель
Желтая карточка
П. Нильссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
0
Марек Минтал
АП
10
Дарио Видошич
ЦФ
3-5-2
1
Рост
4
Матейсен
16
Вестерманн
55
Демель
7
Янсен
15
Троховски
14
Яролим
12
Зе Роберто
11
Питройпа
34
Герреро
9
ван Нистелрой
4-3-3
1
Шефер
16
Юдт
31
Вольф
4
Нильссон
22
Пинола
3
Симонс
36
Коэн
20
Гюндоган
8
Айглер
20
Шибер
10
Буньяку
11
Питройпа
20
Качар
20
Качар
11
Питройпа
15
Троховски
11
Элиа
11
Элиа
15
Троховски
14
Яролим
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
14
Яролим
20
Гюндоган
13
Хегелер
13
Хегелер
20
Гюндоган
10
Буньяку
8
Франтц
8
Франтц
10
Буньяку
36
Коэн
10
Видошич
10
Видошич
36
Коэн
Остались в запасе
Гамбург
Нюрнберг
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Гамбург - Нюрнберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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