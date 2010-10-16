Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Нюрнберг
Санкт-Паули - Нюрнберг: обзор матча 16 октября 2010
Санкт-Паули
16.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Нюрнберг
45+1'
Д. Асамоа
59'
М. Эбберс
82'
Ф. Брунс
48'
М. Экичи
62'
А. Вольф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Нюрнберг
Замена
М. Минтал
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
М. Мендлер
Замена
М. Мендлер
️️️️
Й. Хегелер
Замена
Д. Наки
️️️️
М. Крузе
ГОЛ! 3:2!
Ф. Брунс
Пас отдал
М. Крузе
Желтая карточка
М. Экичи
Замена
И. Боаки
️️️️
К. Айглер
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Д. Асамоа
Желтая карточка
Ф. Болл
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Ф. Бартельс
ГОЛ! 2:2!
А. Вольф
ГОЛ! 2:1!
М. Эбберс
Пас отдал
Д. Асамоа
Желтая карточка
Ю. Юдт
ГОЛ! 1:1!
М. Экичи
Пас отдал
Й. Хегелер
ГОЛ! 1:0!
Д. Асамоа
Пас отдал
К. Самбрано
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
9
Мариус Эбберс
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
12
Тимо Шульц
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
19
Исаак Боаки
ЦФ
4-3-3
18
Кесслер
5
Очипка
3
Самбрано
16
Торандт
2
Лехнер
33
Леманн
31
Бартельс
17
Болл
10
Крузе
18
Асамоа
9
Эбберс
4-4-2
1
Шефер
16
Юдт
31
Вольф
4
Нильссон
22
Пинола
11
Экичи
13
Хегелер
3
Симонс
20
Гюндоган
8
Айглер
20
Шибер
10
Крузе
62
Наки
62
Наки
10
Крузе
18
Асамоа
8
Брунс
8
Брунс
18
Асамоа
31
Бартельс
10
Хеннингс
10
Хеннингс
31
Бартельс
13
Хегелер
11
Мендлер
11
Мендлер
13
Хегелер
20
Гюндоган
0
Минтал
0
Минтал
20
Гюндоган
8
Айглер
19
Боаки
19
Боаки
8
Айглер
Остались в запасе
Санкт-Паули
Нюрнберг
12
Тимо Шульц
ЦП
25
Матиас Хайн
ВР
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
10
Чарльз Таки
АП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
25
Матиас Хайн
ВР
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
10
Чарльз Таки
АП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Санкт-Паули - Нюрнберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Миллернтор
Новости команд
Все
Санкт-Паули
Нюрнберг
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+