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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Фрайбург
Нюрнберг - Фрайбург: обзор матча 28 августа 2010
Нюрнберг
28.08.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
15'
Ю. Шибер
40'
П. Сиссе (П)
53'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Фрайбург
Замена
П. Крмас
️️️️
П. Сиссе
Желтая карточка
М. Муйджа
Замена
М. Минтал
️️️️
А. Буньяку
Замена
К. Айглер
️️️️
Й. Хегелер
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Франтц
ГОЛ! 1:2!
П. Сиссе
Желтая карточка
А. Вольф
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Сиссе
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Ю. Шустер
ГОЛ! 1:0!
Ю. Шибер
15'
Желтая карточка
М. Экичи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-4-2
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
4
Нильссон
16
Юдт
8
Франтц
13
Хегелер
3
Симонс
11
Экичи
20
Шибер
10
Буньяку
4-5-1
16
Пуплен
23
Муйджа
5
Бучер
4
Барт
11
Баcтианс
6
Абдессадки
16
Макиади
23
Шустер
0
Банович
14
Жагер
61
Сиссе
10
Буньяку
0
Минтал
0
Минтал
10
Буньяку
8
Франтц
21
Мак
21
Мак
8
Франтц
13
Хегелер
8
Айглер
8
Айглер
13
Хегелер
61
Сиссе
11
Крмас
11
Крмас
61
Сиссе
23
Шустер
27
Райзингер
27
Райзингер
23
Шустер
Остались в запасе
Нюрнберг
Фрайбург
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Оливер Бауманн
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Оливер Бауманн
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Нюрнберг - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
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