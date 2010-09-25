Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Нюрнберг
Айнтрахт - Нюрнберг: обзор матча 25 сентября 2010
Айнтрахт
25.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Нюрнберг
17'
Т. Гекас
88'
Крис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Нюрнберг
Желтая карточка
С. Киттель
ГОЛ! 2:0!
Крис
Замена
И. Аманатидис
️️️️
Т. Гекас
Замена
М. Минтал
️️️️
М. Экичи
Замена
Д. Видошич
️️️️
Ю. Юдт
Желтая карточка
Крис
Замена
С. Киттель
️️️️
Кайо
Желтая карточка
Кайо
Желтая карточка
М. Франц
Замена
К. Айглер
️️️️
М. Франтц
ГОЛ! 1:0!
Т. Гекас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
30
Кайо
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
10
Дарио Видошич
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Николов
14
Крис
5
Франц
33
Цавеллас
23
Русс
2
Юнг
18
Кёлер
30
Кайо
27
Швеглер
7
Алтынтоп
33
Гекас
4-5-1
1
Шефер
16
Юдт
5
Марох
4
Нильссон
22
Пинола
8
Франтц
20
Гюндоган
11
Экичи
13
Хегелер
3
Симонс
20
Шибер
30
Кайо
8
Киттель
8
Киттель
30
Кайо
33
Гекас
18
Аманатидис
18
Аманатидис
33
Гекас
11
Экичи
0
Минтал
0
Минтал
11
Экичи
16
Юдт
10
Видошич
10
Видошич
16
Юдт
8
Франтц
8
Айглер
8
Айглер
8
Франтц
Остались в запасе
Айнтрахт
Нюрнберг
1
Ральф Ферманн
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Айнтрахт - Нюрнберг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Нюрнберг
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+