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Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Бавария
Нюрнберг - Бавария: обзор матча 09 апреля 2011
Нюрнберг
09.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
64'
К. Айглер
8'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Бавария
Замена
М. Минтал
️️️️
М. Экичи
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Р. Мак
Замена
М. Клозе
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:1!
К. Айглер
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Кроос
Замена
Д. Контенто
️️️️
Д. Праньич
Замена
Й. Хегелер
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
Т. Кроос
Желтая карточка
А. Вольф
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
31
Андреас Вольф
(К)
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
11
Мехмет Экичи
ЛВ
3
Тимми Симонс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
0
Марек Минтал
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шефер
22
Пинола
2
Вольшайд
31
Вольф
22
Чендлер
3
Симонс
20
Гюндоган
36
Коэн
11
Экичи
21
Мак
8
Айглер
3-1-2-2-2
1
Крафт
21
Лам
28
Бадштубер
32
Праньич
14
Густаво
8
Кроос
31
Швайнштайгер
10
Роббен
7
Рибери
27
Гомес
13
Мюллер
20
Гюндоган
13
Хегелер
13
Хегелер
20
Гюндоган
11
Экичи
0
Минтал
0
Минтал
11
Экичи
21
Мак
20
Шибер
20
Шибер
21
Мак
32
Праньич
26
Контенто
26
Контенто
32
Праньич
8
Кроос
44
Тимощук
44
Тимощук
8
Кроос
13
Мюллер
11
Клозе
11
Клозе
13
Мюллер
Остались в запасе
Нюрнберг
Бавария
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Нюрнберг - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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