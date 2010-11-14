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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Нюрнберг
Бавария - Нюрнберг: обзор матча 14 ноября 2010
Бавария
14.11.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Нюрнберг
9'
М. Гомес
58'
Ф. Лам (П)
74'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Нюрнберг
Пенальти не реализован!
М. Гомес
Замена
А. Коэн
️️️️
К. Айглер
ГОЛ! 3:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Экичи
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
Д. Праньич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Лам
Желтая карточка
Р. Шефер
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
Брено
️️️️
М. Демичелис
Замена
М. Франтц
️️️️
Й. Хегелер
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Праньич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
16
Андреас Оттль
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
(К)
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЛП
8
Кристиан Айглер
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Мехмет Экичи
АП
3
Тимми Симонс
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
4-1-4-1
22
Бутт
32
Праньич
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
21
Лам
31
Швайнштайгер
16
Оттль
8
Кроос
34
Алтынтоп
44
Тимощук
27
Гомес
4-1-3-1-1
1
Шефер
16
Юдт
31
Вольф
4
Нильссон
22
Пинола
8
Айглер
3
Симонс
20
Гюндоган
13
Хегелер
11
Экичи
20
Шибер
2
Демичелис
33
Брено
33
Брено
2
Демичелис
8
Кроос
7
Рибери
7
Рибери
8
Кроос
34
Алтынтоп
13
Мюллер
13
Мюллер
34
Алтынтоп
13
Хегелер
8
Франтц
8
Франтц
13
Хегелер
8
Айглер
36
Коэн
36
Коэн
8
Айглер
11
Экичи
21
Мак
21
Мак
11
Экичи
Остались в запасе
Бавария
Нюрнберг
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Бавария - Нюрнберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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