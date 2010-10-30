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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Нюрнберг
Вердер - Нюрнберг: обзор матча 30 октября 2010
Вердер
30.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Нюрнберг
5'
У. Алмейда
90+2'
К. Писарро
45'
И. Гюндоган
47'
М. Экичи
73'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Нюрнберг
ГОЛ! 2:3!
К. Писарро
Пас отдал
У. Алмейда
+2
Замена
М. Минтал
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
М. Экичи
Замена
С. Вагнер
️️️️
М. Арнаутович
ГОЛ! 1:3!
И. Гюндоган
Замена
А. Хант
️️️️
Ф. Баргфреде
Замена
Д. Йенсен
️️️️
М. Сильвестр
Замена
Й. Хегелер
️️️️
А. Коэн
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 1:2!
М. Экичи
ГОЛ! 1:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Ю. Шибер
Желтая карточка
С. Предль
Желтая карточка
А. Коэн
ГОЛ! 1:0!
У. Алмейда
Пас отдал
М. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
4-1-2-3
1
Милиц
8
Пасанен
4
Предль
4
Мертезакер
16
Сильвестр
0
Фрингс
11
Весли
22
Марин
14
Писарро
9
Алмейда
7
Арнаутович
3-2-4-1
1
Шефер
26
Браун Форбс
4
Нильссон
31
Вольф
16
Юдт
22
Пинола
11
Экичи
36
Коэн
3
Симонс
20
Гюндоган
20
Шибер
Баргфреде
14
Хант
14
Хант
Баргфреде
44
Баргфреде
44
Баргфреде
16
Сильвестр
7
Йенсен
7
Йенсен
16
Сильвестр
7
Арнаутович
2
Вагнер
2
Вагнер
7
Арнаутович
36
Коэн
13
Хегелер
13
Хегелер
36
Коэн
20
Гюндоган
0
Минтал
0
Минтал
20
Гюндоган
Франтц
8
Айглер
8
Айглер
Франтц
Остались в запасе
Вердер
Нюрнберг
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Феликс Видвальд
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Феликс Видвальд
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вердер - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
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