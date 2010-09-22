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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Штутгарт
Нюрнберг - Штутгарт: обзор матча 22 сентября 2010
Нюрнберг
22.09.2010, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
3'
Ю. Шибер
90'
Х. Пинола
85'
Какау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Штутгарт
Желтая карточка
Какау
Замена
Д. Видошич
️️️️
Ю. Шибер
ГОЛ! 2:1!
Х. Пинола
Замена
М. Франтц
️️️️
М. Экичи
ГОЛ! 1:1!
Какау
Замена
М. Харник
️️️️
П. Погребняк
Замена
Д. Марох
️️️️
И. Гюндоган
Вторая желтая
А. Вольф
Желтая карточка
К. Гентнер
Желтая карточка
А. Вольф
Желтая карточка
Ю. Юдт
Замена
Ч. Марика
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
Ю. Шибер
Желтая карточка
М. Экичи
Желтая карточка
А. Бока
Замена
М. Каморанези
️️️️
Д. Дидави
ГОЛ! 1:0!
Ю. Шибер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
10
Дарио Видошич
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-4-2
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
4
Нильссон
16
Юдт
11
Экичи
13
Хегелер
3
Симонс
20
Гюндоган
20
Шибер
8
Айглер
3-4-1-2
26
Ульрайх
35
Таски
5
Нидермайер
15
Бока
10
Гебхарт
4
Гентнер
28
Треш
8
Кузманович
10
Дидави
18
Какау
88
Погребняк
20
Гюндоган
5
Марох
5
Марох
20
Гюндоган
11
Экичи
8
Франтц
8
Франтц
11
Экичи
20
Шибер
10
Видошич
10
Видошич
20
Шибер
10
Дидави
45
Каморанези
45
Каморанези
10
Дидави
88
Погребняк
22
Харник
22
Харник
88
Погребняк
10
Гебхарт
19
Марика
19
Марика
10
Гебхарт
Остались в запасе
Нюрнберг
Штутгарт
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Нюрнберг - Штутгарт
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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