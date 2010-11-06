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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Кельн
Нюрнберг - Кельн: обзор матча 06 ноября 2010
Нюрнберг
06.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Кельн
11'
Й. Хегелер
43'
И. Гюндоган
90'
Ю. Шибер
16'
П. Жеромел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Кельн
Замена
Р. Мак
️️️️
Й. Хегелер
ГОЛ! 3:1!
Ю. Шибер
Пас отдал
Й. Хегелер
Замена
А. Коэн
️️️️
М. Экичи
Замена
С. Теродде
️️️️
Ш. Зальгер
Замена
К. Айглер
️️️️
М. Франтц
Замена
Т. Ялчин
️️️️
К. Клеменс
Желтая карточка
Ю. Юдт
Замена
М. Яяло
️️️️
М. Ланиг
Желтая карточка
М. Ланиг
ГОЛ! 2:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
М. Франтц
16'
ГОЛ! 1:1!
П. Жеромел
Пас отдал
М. Новакович
ГОЛ! 1:0!
Й. Хегелер
Пас отдал
Х. Пинола
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Кельн
24
Даниэль Швабке
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
13
Хозе Пьер Вунгудика
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
4-5-1
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
4
Нильссон
16
Юдт
11
Экичи
20
Гюндоган
8
Франтц
13
Хегелер
3
Симонс
20
Шибер
4-4-1-1
22
Варводич
2
Бречко
14
Жеромел
0
Мохамад
0
Зальгер
17
Клеменс
13
Ланиг
8
Матушик
28
Эре
10
Подольски
18
Новакович
11
Экичи
36
Коэн
36
Коэн
11
Экичи
13
Хегелер
21
Мак
21
Мак
13
Хегелер
8
Франтц
8
Айглер
8
Айглер
8
Франтц
17
Клеменс
24
Ялчин
24
Ялчин
17
Клеменс
13
Ланиг
18
Яяло
18
Яяло
13
Ланиг
0
Зальгер
9
Теродде
9
Теродде
0
Зальгер
Остались в запасе
Нюрнберг
Кельн
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
13
Хозе Пьер Вунгудика
ЦФ
24
Даниэль Швабке
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Франк Шефер
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Остались в запасе
13
Хозе Пьер Вунгудика
ЦФ
24
Даниэль Швабке
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Франк Шефер
Статистика матча Нюрнберг - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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