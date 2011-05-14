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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Нюрнберг
Ганновер-96 - Нюрнберг: обзор матча 14 мая 2011
Ганновер-96
14.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Нюрнберг
30'
К. Хагги
61'
К. Рауш
78'
Д. Я Конан (П)
25'
Ю. Вайссмайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Нюрнберг
Замена
М. Форсселл
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
К. Джакпа
️️️️
К. Рауш
Желтая карточка
Д. Я Конан
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Я Конан
ГОЛ! 2:1!
К. Рауш
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
Замена
М. Шмидебах
️️️️
А. Лала
Замена
М. Минтал
️️️️
Ю. Вайссмайер
Замена
Х. Пинола
️️️️
М. Платтенхардт
ГОЛ! 1:1!
К. Хагги
Пас отдал
К. Рауш
Желтая карточка
Т. Симонс
ГОЛ! 0:1!
Ю. Вайссмайер
Пас отдал
К. Айглер
Желтая карточка
С. Черундоло
19'
18'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
16'
Замена
Р. Мак
️️️️
Ю. Шибер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ганновер-96
15
Констант Джакпа
ЛЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Нюрнберг
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
0
Марек Минтал
АП
4-1-2-1-2
20
Цилер
19
Шульц
2
Погатец
5
Хагги
6
Черундоло
68
Лала
34
Рауш
18
Пинту
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
11
Конан
4-3-3
1
Шефер
22
Чендлер
2
Вольшайд
4
Нильссон
21
Платтенхардт
11
Экичи
13
Хегелер
3
Симонс
20
Шибер
8
Айглер
10
Вайссмайер
34
Рауш
15
Джакпа
15
Джакпа
34
Рауш
68
Лала
24
Шмидебах
24
Шмидебах
68
Лала
13
Шлаудрафф
18
Форсселл
18
Форсселл
13
Шлаудрафф
21
Платтенхардт
22
Пинола
22
Пинола
21
Платтенхардт
10
Вайссмайер
0
Минтал
0
Минтал
10
Вайссмайер
20
Шибер
21
Мак
21
Мак
20
Шибер
Остались в запасе
Ганновер-96
Нюрнберг
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Ганновер-96 - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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