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Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Нюрнберг
Кайзерслаутерн - Нюрнберг: обзор матча 16 апреля 2011
Кайзерслаутерн
16.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Нюрнберг
34'
К. Айглер
90'
Р. Мак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Нюрнберг
ГОЛ! 0:2!
Р. Мак
Замена
Д. Марох
️️️️
А. Коэн
Замена
М. Амедик
️️️️
Л. Йессен
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Экичи
Замена
Ч. Амри
️️️️
А. Глоушек
Замена
Р. Мак
️️️️
Ю. Шибер
Желтая карточка
Ф. Дик
Желтая карточка
Х. Пинола
Замена
Э. Хоффер
️️️️
С. Ривич
Желтая карточка
М. Экичи
ГОЛ! 0:1!
К. Айглер
Пас отдал
Т. Чендлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
18
Чадли Амри
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
0
Марек Минтал
АП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
14
Глоушек
6
Абель
20
Родней
18
Йессен
23
Дик
25
Ривич
8
Тифферт
6
Пецос
30
Моравек
29
Лакич
4-4-2
1
Шефер
22
Чендлер
4
Нильссон
2
Вольшайд
22
Пинола
36
Коэн
11
Экичи
3
Симонс
13
Хегелер
8
Айглер
20
Шибер
18
Йессен
25
Амедик
25
Амедик
18
Йессен
14
Глоушек
18
Амри
18
Амри
14
Глоушек
25
Ривич
27
Хоффер
27
Хоффер
25
Ривич
36
Коэн
5
Марох
5
Марох
36
Коэн
11
Экичи
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Экичи
20
Шибер
21
Мак
21
Мак
20
Шибер
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Кайзерслаутерн - Нюрнберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фритц Вальтер
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