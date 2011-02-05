Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Байер
Нюрнберг - Байер: обзор матча 05 февраля 2011
Нюрнберг
05.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Байер
60'
К. Айглер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Байер
Замена
П. Нильссон
️️️️
Ю. Шибер
Вторая желтая
К. Айглер
Замена
М. Минтал
️️️️
А. Коэн
Желтая карточка
К. Айглер
Замена
Л. Бендер
️️️️
Г. Кастро
Замена
Т. Чендлер
️️️️
М. Экичи
Замена
Э. Дердийок
️️️️
М. Баллак
ГОЛ! 1:0!
К. Айглер
Замена
С. Сэм
️️️️
Р. Аугусто
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
Р. Аугусто
20'
Желтая карточка
С. Рольфес
Желтая карточка
А. Коэн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
0
Марек Минтал
АП
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-4-2
1
Шефер
22
Пинола
2
Вольшайд
5
Марох
16
Юдт
11
Экичи
3
Симонс
36
Коэн
13
Хегелер
8
Айглер
20
Шибер
4-5-1
15
Адлер
4
Хююпя
7
Райнарц
5
Швааб
3
Кадлец
7
Аугусто
6
Рольфес
8
Кастро
13
Баллак
23
Видаль
11
Кисслинг
20
Шибер
4
Нильссон
4
Нильссон
20
Шибер
11
Экичи
22
Чендлер
22
Чендлер
11
Экичи
36
Коэн
0
Минтал
0
Минтал
36
Коэн
8
Кастро
8
Бендер
8
Бендер
8
Кастро
7
Аугусто
33
Сэм
33
Сэм
7
Аугусто
13
Баллак
9
Дердийок
9
Дердийок
13
Баллак
Остались в запасе
Нюрнберг
Байер
11
Маркус Мендлер
ЛВ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Нюрнберг - Байер
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Байер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+