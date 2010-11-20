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Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Кайзерслаутерн
Нюрнберг - Кайзерслаутерн: обзор матча 20 ноября 2010
Нюрнберг
20.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Кайзерслаутерн
67'
Р. Мак
4'
С. Ривич
12'
И. Иличевич
33'
С. Лакич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Кайзерслаутерн
+2
Замена
П. Де Вит
️️️️
С. Ривич
Замена
А. Немец
️️️️
С. Лакич
Пенальти не реализован!
А. Вольф
Замена
И. Билек
️️️️
И. Иличевич
Замена
К. Айглер
️️️️
П. Билер
Красная карточка
Т. Пецос
Желтая карточка
П. Билер
Желтая карточка
К. Тифферт
ГОЛ! 1:3!
Р. Мак
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Экичи
Желтая карточка
М. Абель
Замена
Ф. Вольшайд
️️️️
Д. Видошич
ГОЛ! 0:3!
С. Лакич
Пас отдал
И. Иличевич
Желтая карточка
А. Бугера
12'
ГОЛ! 0:2!
И. Иличевич
Пас отдал
С. Ривич
ГОЛ! 0:1!
С. Ривич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Дарио Видошич
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
3-5-2
1
Шефер
0
Билер
5
Марох
31
Вольф
11
Экичи
20
Гюндоган
8
Франтц
13
Хегелер
3
Симонс
20
Шибер
10
Видошич
3-5-1-1
21
Зиппель
25
Амедик
6
Абель
0
Бугера
21
Кирх
8
Тифферт
30
Моравек
6
Пецос
16
Иличевич
25
Ривич
29
Лакич
10
Видошич
2
Вольшайд
2
Вольшайд
10
Видошич
11
Экичи
21
Мак
21
Мак
11
Экичи
0
Билер
8
Айглер
8
Айглер
0
Билер
16
Иличевич
20
Билек
20
Билек
16
Иличевич
25
Ривич
21
Де Вит
21
Де Вит
25
Ривич
29
Лакич
37
Немец
37
Немец
29
Лакич
Остались в запасе
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Нюрнберг - Кайзерслаутерн
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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