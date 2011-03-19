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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Вердер
Нюрнберг - Вердер: обзор матча 19 марта 2011
Нюрнберг
19.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
30'
И. Гюндоган
27'
С. Вагнер (П)
50'
К. Писарро
89'
С. Вагнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Вердер
Желтая карточка
П. Пасанен
Замена
Д. Авдич
️️️️
К. Писарро
Замена
А. Хант
️️️️
С. Вагнер
Желтая карточка
Р. Шефер
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Вагнер
Замена
П. Нильссон
️️️️
М. Экичи
Желтая карточка
К. Писарро
Желтая карточка
Х. Пинола
Вторая желтая
Т. Чендлер
Желтая карточка
К. Айглер
Замена
Р. Окотие
️️️️
А. Коэн
Замена
Д. Шмидт
️️️️
Весли
Желтая карточка
Т. Фрингс
Желтая карточка
Т. Чендлер
Замена
Р. Мак
️️️️
Й. Хегелер
ГОЛ! 1:2!
К. Писарро
ГОЛ! 1:1!
И. Гюндоган
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Вагнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
0
Марек Минтал
АП
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
9
Денни Авдич
ЦФ
4-5-1
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
2
Вольшайд
22
Чендлер
3
Симонс
36
Коэн
20
Гюндоган
13
Хегелер
11
Экичи
8
Айглер
4-1-1-2-2
1
Визе
8
Фритц
16
Сильвестр
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
6
Боровски
22
Марин
11
Весли
2
Вагнер
14
Писарро
11
Экичи
4
Нильссон
4
Нильссон
11
Экичи
13
Хегелер
21
Мак
21
Мак
13
Хегелер
36
Коэн
19
Окотие
19
Окотие
36
Коэн
14
Писарро
9
Авдич
9
Авдич
14
Писарро
11
Весли
16
Шмидт
16
Шмидт
11
Весли
2
Вагнер
14
Хант
14
Хант
2
Вагнер
Остались в запасе
Нюрнберг
Вердер
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Нюрнберг - Вердер
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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