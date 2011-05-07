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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Хоффенхайм
Нюрнберг - Хоффенхайм: обзор матча 07 мая 2011
Нюрнберг
07.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
16'
Ф. Вольшайд
40'
Р. Фирмино
86'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Хоффенхайм
Замена
С. Салихович
️️️️
П. Млапа
ГОЛ! 1:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
М. Комппер
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Р. Бабел
Замена
Р. Мак
️️️️
И. Гюндоган
Замена
М. Минтал
️️️️
А. Коэн
Замена
Й. Хегелер
️️️️
М. Экичи
Желтая карточка
М. Комппер
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вольшайд
Пас отдал
М. Экичи
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
13
Йенс Хегелер
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-4-2
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
2
Вольшайд
22
Чендлер
11
Экичи
3
Симонс
36
Коэн
20
Гюндоган
20
Шибер
8
Айглер
3-2-1-1-3
22
Штарке
28
Брафхайд
25
Ворса
5
Комппер
5
Алаба
32
Бек
13
Руди
10
Сигурдссон
26
Млапа
9
Фирмино
8
Бабел
11
Экичи
13
Хегелер
13
Хегелер
11
Экичи
36
Коэн
0
Минтал
0
Минтал
36
Коэн
20
Гюндоган
21
Мак
21
Мак
20
Гюндоган
26
Млапа
23
Салихович
23
Салихович
26
Млапа
8
Бабел
11
Ибишевич
11
Ибишевич
8
Бабел
Остались в запасе
Нюрнберг
Хоффенхайм
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Марко Пеццаули
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Марко Пеццаули
Статистика матча Нюрнберг - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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