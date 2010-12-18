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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Ганновер-96
Нюрнберг - Ганновер-96: обзор матча 18 декабря 2010
Нюрнберг
18.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
28'
С. Черундоло (АГ)
31'
А. Вольф
82'
Ю. Шибер
75'
С. Пинту (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Ганновер-96
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
Й. Хегелер
Замена
Р. Окотие
️️️️
Ю. Шибер
Замена
К. Джакпа
️️️️
К. Рауш
Замена
К. Айглер
️️️️
И. Гюндоган
ГОЛ! 3:1!
Ю. Шибер
Пас отдал
И. Гюндоган
Желтая карточка
С. Черундоло
Желтая карточка
Э. Погатец
Желтая карточка
Р. Шефер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Пинту
Замена
М. Форсселл
️️️️
М. Абделлауе
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
М. Ханке
️️️️
Л. Штиндль
Желтая карточка
М. Шмидебах
ГОЛ! 2:0!
А. Вольф
Пас отдал
Ю. Шибер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Черундоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
9
Майк Ханке
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
4-5-1
1
Шефер
22
Пинола
2
Вольшайд
31
Вольф
16
Юдт
13
Хегелер
20
Гюндоган
11
Экичи
36
Коэн
3
Симонс
20
Шибер
4-3-1-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
2
Погатец
5
Эггиманн
19
Шульц
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
13
Хегелер
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
13
Хегелер
20
Гюндоган
8
Айглер
8
Айглер
20
Гюндоган
20
Шибер
19
Окотие
19
Окотие
20
Шибер
34
Рауш
15
Джакпа
15
Джакпа
34
Рауш
13
Штиндль
9
Ханке
9
Ханке
13
Штиндль
25
Абделлауе
18
Форсселл
18
Форсселл
25
Абделлауе
Остались в запасе
Нюрнберг
Ганновер-96
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Нюрнберг - Ганновер-96
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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