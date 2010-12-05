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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Боруссия Д
Нюрнберг - Боруссия Д: обзор матча 05 декабря 2010
Нюрнберг
05.12.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
21'
М. Хуммельс
88'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Боруссия Д
Замена
Ф. Сантана
️️️️
Н. Шахин
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Н. Шахин
Желтая карточка
И. Гюндоган
Замена
А. Да Силва
️️️️
С. Кагава
Замена
М. Мендлер
️️️️
А. Коэн
Замена
К. Айглер
️️️️
Р. Мак
Замена
М. Экичи
️️️️
Ю. Юдт
Травма
Я. Блащиковски
Желтая карточка
Н. Суботич
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
К. Гросскройц
Желтая карточка
Ю. Шибер
Желтая карточка
Р. Левандовски
ГОЛ! 0:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Н. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЛЗ
31
Андреас Вольф
(К)
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
11
Мехмет Экичи
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
5
Марох
21
Платтенхардт
31
Вольф
16
Юдт
36
Коэн
20
Гюндоган
3
Симонс
13
Хегелер
21
Мак
20
Шибер
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
26
Пищек
29
Шмельцер
8
Шахин
6
Гросскройц
27
Гетце
10
Кагава
9
Левандовски
36
Коэн
11
Мендлер
11
Мендлер
36
Коэн
16
Юдт
11
Экичи
11
Экичи
16
Юдт
21
Мак
8
Айглер
8
Айглер
21
Мак
8
Шахин
28
Сантана
28
Сантана
8
Шахин
10
Кагава
8
Да Силва
8
Да Силва
10
Кагава
6
Гросскройц
16
Блащиковски
16
Блащиковски
6
Гросскройц
Остались в запасе
Нюрнберг
Боруссия Д
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Нюрнберг - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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