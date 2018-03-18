Лука Кроста - статистика
#36 | Вратарь
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Кроста
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 февраля 1998 (25 лет)
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Кроста
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 февраля 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2018
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.05.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Рома (Рим)
|29.04.2018
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)
|22.04.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|17.04.2018
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|08.04.2018
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|03.04.2018
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|31.03.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:4
|Торино (Турин)
|18.03.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|11.03.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Лацио (Рим)
|26.02.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:5
|Наполи (Неаполь)
|17.02.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|11.02.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|04.02.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|СПАЛ (Феррара)
|28.01.2018
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|21.01.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Милан (Милан)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|22.12.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:3
|Интер (Милан)
|19.11.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|05.11.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Верона (Верона)
|29.10.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|25.10.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Беневенто (Беневенто)
|22.10.2017
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|15.10.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:3
|Дженоа (Генуя)
|01.10.2017
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Кьево (Верона)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|17.09.2017
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:2
|Кальяри (Кальяри)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)