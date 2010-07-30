Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
ЦСКА
Максим Бориско
Новости
€ 2 млн
Максим Бориско - новости
ЦСКА
15 февраля 2000 (26)
#39 | Вратарь
191 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Топ-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
11 сентября
Видео
ЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
1 сентября
1
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
15 августа
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
12 августа
2
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
11 августа
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско
9 августа
5
В ЦСКА описали Бориско двумя словами
1 августа
Талалаев прокомментировал трансфер вратаря Бориско в ЦСКА
1 августа
3
Тренер ЦСКА прокомментировал покупку вратаря Бориско
1 августа
Газзаев определил, кто будет первым номером ЦСКА после трансфера Бориско
30 июля
2
Позиция Бубнова насчет трансфера Бориско в ЦСКА
30 июля
Глава «Балтики» прокомментировал уход Бориско и возвращение Латышонка
30 июля
3
Бориско отказался от предложения из Франции ради ЦСКА
30 июля
10
Григорян ответил, кто сильнее из вратарей ЦСКА – Бориско или Тороп
30 июля
4
Моссаковский написал пост о скором уходе Акинфеева из футбола
29 июля
Трансфер Бориско в ЦСКА назвали ударом в спину Талалаеву
29 июля
2
Талалаев отреагировал на трансфер Бориско
29 июля
11
Аршавин назвал покупку ЦСКА Бориско подготовкой к завершению карьеры Акинфеева
29 июля
3
Ветеран ЦСКА назвал большой ошибкой подписание Бориско
28 июля
11
Генич отреагировал на трансфер Бориско в ЦСКА
28 июля
Бориско прокомментировал трансфер в ЦСКА
28 июля
8
Фото
ЦСКА объявил о трансфере Бориско
28 июля
20
Аршавин оценил сделку по продаже Бориско для «Балтики»
28 июля
2
Директор «Балтики» публично поспорил с Талалаевым
27 июля
2
В ЦСКА объяснили, зачем покупают Бориско
27 июля
9
Назван срок контракта Бориско с ЦСКА
27 июля
5
Тренер «Балтики» резко высказался об уходе вратаря Бориско в ЦСКА
26 июля
16
Бориско проходит медосмотр в ЦСКА
26 июля
14
Защитник ЦСКА пошутил над Бориско на фоне его возможного перехода в клуб
25 июля
Мостовой оценил возможный переход Бориско в ЦСКА
25 июля
1
1
2
3
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Фото
Определен лучший игрок «Спартака» в сентябре
18:37
Заявление «Манчестер Сити» после признания клуба виновным в финансовых нарушениях
18:08
3
«Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ
17:35
1
Альба может вернуться в «Ростов»
17:22
4
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
11
Фото
Экс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
16:58
Аршавин оценил запросы Головина по зарплате в «Зените»
16:49
Роберто Карлос: «Я потерял 99 процентов всего, что заработал в футболе»
16:38
3
Фото
Махачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+