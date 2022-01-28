«Балтика»: «Интерес к Бориско со стороны клубов РПЛ есть, но пока на словах»

Руководитель отдела развития «Балтики» Юрий Аракелян прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря молодежной сборной России Максим Бориско в «Химки».

«Интерес к Максиму со стороны клубов премьер-лиги есть, но конкретные клубы не могу назвать. Просто звонили, спрашивали о нeм, бумаг не поступало, интерес пока на словах», – сказал Аракелян.

В этом сезоне Бориско пропустил 10 голов в 15 матчах за «Балтику».

Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.

Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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