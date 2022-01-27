Вратарь «Балтики» Бориско перейдет в «Химки». Это будет одна из самых дорогих продаж в истории ФНЛ (Сергей Ильев)

Вратарь «Балтики» и молодежной сборной России Максим Бориско близок к переходу в «Химки».
По информации журналиста Сергея Ильева, трансфер 21-летнего голкипера будет одним из самых дорогих в истории ФНЛ.
Осенью сообщалось об интересе к Бориско со стороны «Спартака».
- В этом сезоне Бориско пропустил 10 голов в 15 матчах за «Балтику».
- Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
Вратарь «Балтики» Бориско: «Через 2-3 года вы увидите меня в сборной России»
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Футбольный журналист и инсайдер, специализирующийся на ФНЛ. Работает на «Матч ТВ». Аудитория в телеграме - 2,3 тысячи подписчиков.