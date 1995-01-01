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    Вратарь «Балтики» Бориско перейдет в «Химки». Это будет одна из самых дорогих продаж в истории ФНЛ (Сергей Ильев)

    Вратарь «Балтики» и молодежной сборной России Максим Бориско близок к переходу в «Химки».

    По информации журналиста Сергея Ильева, трансфер 21-летнего голкипера будет одним из самых дорогих в истории ФНЛ.

    Осенью сообщалось об интересе к Бориско со стороны «Спартака».

    • В этом сезоне Бориско пропустил 10 голов в 15 матчах за «Балтику».
    • Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

    Вратарь «Балтики» Бориско: «Через 2-3 года вы увидите меня в сборной России»

    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Футбольный журналист и инсайдер, специализирующийся на ФНЛ. Работает на «Матч ТВ». Аудитория в телеграме - 2,3 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22451

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Сколько же у нас перепиаренных игроков..., теперь и этот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4344

      Блямба 1 час назад

      Лантратов, значится ,с детства за Зенит....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13301

      Skull_Boy 2 часа назад

      Круто менять ФНЛ на ФНЛ через полгода

      2
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