Вратарь «Балтики» Бориско перейдет в «Химки». Это будет одна из самых дорогих продаж в истории ФНЛ (Сергей Ильев)

Вратарь «Балтики» и молодежной сборной России Максим Бориско близок к переходу в «Химки».

По информации журналиста Сергея Ильева, трансфер 21-летнего голкипера будет одним из самых дорогих в истории ФНЛ.

Осенью сообщалось об интересе к Бориско со стороны «Спартака».

В этом сезоне Бориско пропустил 10 голов в 15 матчах за «Балтику».

Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.

Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

Вратарь «Балтики» Бориско: «Через 2-3 года вы увидите меня в сборной России»