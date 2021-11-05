Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь «Балтики» Бориско: «Через 2-3 года вы увидите меня в сборной России»

Вратарь «Балтики» Бориско: «Через 2-3 года вы увидите меня в сборной России»

5 ноября 2021, 12:45
22

Вратарь «Балтики» Максим Бориско прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака».

– Кроме этого, ты первый вратарь за 14 лет, кто дебютировал в молодeжной сборной с трeх сухих побед. Твоя жизнь как-то поменялась с этого сезона, когда ты стал много играть в ФНЛ и попал в сборную?

– Интересно, я даже не знал об этом факте. Пока никак не поменялась. Единственное, теперь я на виду у клубов из РПЛ. Думаю, будут шансы перейти на новый уровень. Но никаких конкретных предложений не было.

– После успешных матчей за «Балтику» и сборную появились разговоры об интересе к тебе со стороны «Спартака». Что тебе об этом известно?

– Я слышал, что есть интерес со стороны «Спартака». Но и в этом случае конкретики пока нет.

– Впереди важные матчи со Словакией и Испанией. Ты снова получил вызов в сборную. Едешь туда с мыслью, что ты основной вратарь молодeжки?

– Да, я думаю, что буду первым номером. Сухие победы над Мальтой, Северной Ирландией и Литвой добавили уверенности.

– Твой партнeр по молодeжке Данила Прохин говорил, что для него цель – сыграть со сборной России в Катаре в следующем году. Когда тебя ждать в главной команде страны?

– Думаю, через 2-3 годика вы меня там увидите, когда будет достаточно игровой практики в РПЛ.

  • По информации «СЭ», «Спартак» готов заплатить за Бориско 20 миллионов рублей.
  • В текущем сезоне 21-летний голкипер пропустил 8 голов в 13 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

«Матч ТВ»: вратарь «Балтики» Бориско – зимняя трансферная цель «Спартака»

Источник: Metaratings
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Россия Балтика Бориско Максим
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Блямба
1636106222
Перефразируя .. -Скажи "триста".. -триста -
Ответить
Январь 59
1636107412
Из ответов молодого вратаря , не видно не зазнайства ни излишней самоуверенности, но!!! Первые три сухие игры добавили уверенности? Но играя за Спартак, против Зенита или Наполи, ты будешь понимать , что тебя привели на расстрел, и никто не хочет встать грудью перед твоим растрелом, а бить по воротам будут по 7 раз в минуту. После пропущенных по вине защитников 5-7 мячей такая самоуверенность пропадет. Потому как первые шишки полетят на тебя, и никто не будет вспоминать, что соперники перехватили мяч после неточного паса Джикии, и никто не увидит, что никакой Умяров не пытался догнать игрока с мячом, и никакой Рассказов не будет ложиться всем телом на пути игрока, а все скажут :"Вратарь дырка". Сухая против Литвы и Мальты - это не повод гордости. В Игре против Испании все будет по другому. Могу сказать точно , что если пропустишь больше трех мячей с испанцами, то вся твоя уверенность будет глубоко в }I{0II@.
Ответить
ALEX ML
1636107482
Укурок
Ответить
ilichkadr
1636109428
Остапа понесло............
Ответить
Project Бабангида
1636112682
как то рано необратимые последствия в коре головного стали происходить...ты ещё даже в спартак не просочился
Ответить
alp
1636113609
очередной сапог... тот тоже борзый был не по годам
Ответить
Ганнибал Лектор
1636114042
Увидим - ты главное в спартак не переходи. У коней Игорек еще года 4 поиграет в рамке, у тюбитеек Дюпина лет на 5 еще хватит, бразильская проводница тоже не старая еще, лучше туда не соваться. У Краснодара и Крыльев топовые киперы, ИМХО, лучшие в РПЛ здесь и сейчас. В любом из оставшихся клубов есть шансы заиграть.
Ответить
vladimir-7
1636124068
Максим, как только подпишешь контракт со спартаком, то сразу не забудь написать завещание о наследстве своих вратарских перчаток, потому, что там ты погибнешь как игрок. Лучший вратарь РПЛ, тебя ждет и готов тебе передать ключи от ворот команды, а ещё через год и от ворот сборной России.
Ответить
фанат джигурды
1636131700
Мальта, Литва и Северная Ирландия- это великие сборные!!! Не то что там какие-то Германия, Англия, Франция, Испания, им он ещё со скуки сам забивать пойдёт!
Ответить
portero
1636214388
что с таблицей ФНЛ на сайте, почему результаты игр пропали у некоторых команд из таблицы.
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
3
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
5
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
22
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
09:54
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
00:12
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+