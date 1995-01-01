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    Вратарь «Балтики» Бориско: «Через 2-3 года вы увидите меня в сборной России»

    Вратарь «Балтики» Максим Бориско прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака».

    – Кроме этого, ты первый вратарь за 14 лет, кто дебютировал в молодeжной сборной с трeх сухих побед. Твоя жизнь как-то поменялась с этого сезона, когда ты стал много играть в ФНЛ и попал в сборную?

    – Интересно, я даже не знал об этом факте. Пока никак не поменялась. Единственное, теперь я на виду у клубов из РПЛ. Думаю, будут шансы перейти на новый уровень. Но никаких конкретных предложений не было.

    – После успешных матчей за «Балтику» и сборную появились разговоры об интересе к тебе со стороны «Спартака». Что тебе об этом известно?

    – Я слышал, что есть интерес со стороны «Спартака». Но и в этом случае конкретики пока нет.

    – Впереди важные матчи со Словакией и Испанией. Ты снова получил вызов в сборную. Едешь туда с мыслью, что ты основной вратарь молодeжки?

    – Да, я думаю, что буду первым номером. Сухие победы над Мальтой, Северной Ирландией и Литвой добавили уверенности.

    – Твой партнeр по молодeжке Данила Прохин говорил, что для него цель – сыграть со сборной России в Катаре в следующем году. Когда тебя ждать в главной команде страны?

    – Думаю, через 2-3 годика вы меня там увидите, когда будет достаточно игровой практики в РПЛ.

    • По информации «СЭ», «Спартак» готов заплатить за Бориско 20 миллионов рублей.
    • В текущем сезоне 21-летний голкипер пропустил 8 голов в 13 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +12746

      ilichkadr 5 минут назад

      Остапа понесло............

      0
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      Рейтинг: +10857

      Cleaner 17 минут назад

      Скромняга!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Форвард 79 24 минуты назад

      Если и дальше количество вызваных вратарей будет определять Кафанов то все может быть.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2225

      ALEX ML 37 минут назад

      Укурок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2044

      Январь 59 39 минут назад

      Из ответов молодого вратаря , не видно не зазнайства ни излишней самоуверенности, но!!! Первые три сухие игры добавили уверенности? Но играя за Спартак, против Зенита или Наполи, ты будешь понимать , что тебя привели на расстрел, и никто не хочет встать грудью перед твоим растрелом, а бить по воротам будут по 7 раз в минуту. После пропущенных по вине защитников 5-7 мячей такая самоуверенность пропадет. Потому как первые шишки полетят на тебя, и никто не будет вспоминать, что соперники перехватили мяч после неточного паса Джикии, и никто не увидит, что никакой Умяров не пытался догнать игрока с мячом, и никакой Рассказов не будет ложиться всем телом на пути игрока, а все скажут :"Вратарь дырка". Сухая против Литвы и Мальты - это не повод гордости. В Игре против Испании все будет по другому. Могу сказать точно , что если пропустишь больше трех мячей с испанцами, то вся твоя уверенность будет глубоко в }I{0II@.

      3
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      Рейтинг: +10

      dydy12 53 минуты назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +1697

      Блямба 58 минут назад

      Перефразируя ..
      -Скажи "триста"..
      -триста
      -

      1
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      Рейтинг: +3544

      tarasofka 1 час назад

      у будущего фунтика поехала крыша

      4
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      Рейтинг: +6400

      nik55 > tarasofka 44 минуты назад

      ты же с такой живешь

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