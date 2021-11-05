Вратарь «Балтики» Бориско: «Через 2-3 года вы увидите меня в сборной России»

Вратарь «Балтики» Максим Бориско прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака».

– Кроме этого, ты первый вратарь за 14 лет, кто дебютировал в молодeжной сборной с трeх сухих побед. Твоя жизнь как-то поменялась с этого сезона, когда ты стал много играть в ФНЛ и попал в сборную?

– Интересно, я даже не знал об этом факте. Пока никак не поменялась. Единственное, теперь я на виду у клубов из РПЛ. Думаю, будут шансы перейти на новый уровень. Но никаких конкретных предложений не было.

– После успешных матчей за «Балтику» и сборную появились разговоры об интересе к тебе со стороны «Спартака». Что тебе об этом известно?

– Я слышал, что есть интерес со стороны «Спартака». Но и в этом случае конкретики пока нет.

– Впереди важные матчи со Словакией и Испанией. Ты снова получил вызов в сборную. Едешь туда с мыслью, что ты основной вратарь молодeжки?

– Да, я думаю, что буду первым номером. Сухие победы над Мальтой, Северной Ирландией и Литвой добавили уверенности.

– Твой партнeр по молодeжке Данила Прохин говорил, что для него цель – сыграть со сборной России в Катаре в следующем году. Когда тебя ждать в главной команде страны?

– Думаю, через 2-3 годика вы меня там увидите, когда будет достаточно игровой практики в РПЛ.

По информации «СЭ», «Спартак» готов заплатить за Бориско 20 миллионов рублей.

В текущем сезоне 21-летний голкипер пропустил 8 голов в 13 матчах.

Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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