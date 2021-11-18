Переход вратаря молодежной сборной России Бориско из «Балтики» в «Спартак» может сорваться

Трансфер вратаря «Балтики» Максима Бориско в «Спартак» находится под угрозой срыва.
По информации «Спорт-Экспресса», стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки. Переговоры находятся в тупике.
- По информации «СЭ», «Спартак» готов заплатить за Бориско 20 миллионов рублей.
- В текущем сезоне 21-летний голкипер пропустил 10 голов в 14 матчах за «Балтику».
- Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.
- Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
Вратарь «Балтики» Бориско: «Через 2-3 года вы увидите меня в сборной России»
Источник: «Спорт-Экспресс»