Переход вратаря молодежной сборной России Бориско из «Балтики» в «Спартак» может сорваться

Трансфер вратаря «Балтики» Максима Бориско в «Спартак» находится под угрозой срыва.

По информации «Спорт-Экспресса», стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки. Переговоры находятся в тупике.

По информации «СЭ», «Спартак» готов заплатить за Бориско 20 миллионов рублей.

В текущем сезоне 21-летний голкипер пропустил 10 голов в 14 матчах за «Балтику».

Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.

Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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