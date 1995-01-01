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    Переход вратаря молодежной сборной России Бориско из «Балтики» в «Спартак» может сорваться

    Трансфер вратаря «Балтики» Максима Бориско в «Спартак» находится под угрозой срыва.

    По информации «Спорт-Экспресса», стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки. Переговоры находятся в тупике.

    • По информации «СЭ», «Спартак» готов заплатить за Бориско 20 миллионов рублей.
    • В текущем сезоне 21-летний голкипер пропустил 10 голов в 14 матчах за «Балтику».
    • Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

    Вратарь «Балтики» Бориско: «Через 2-3 года вы увидите меня в сборной России»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21663

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      В Спартаке уже есть "молодой и перспективный" Максименко, зачем ещё один???...

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      Рейтинг: +450

      alefreddy 2 часа назад

      он может через месяц подписать контракт и летом бесплатно уйти из клуба

      0
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      Рейтинг: +22760

      vladimir-7 > alefreddy 59 минут назад

      Но он хочет иметь приличную ЗП.

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