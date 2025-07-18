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  • «Балтика» продлила контракт с голкипером, который выступает в команде уже 6 лет

«Балтика» продлила контракт с голкипером, который выступает в команде уже 6 лет

Сегодня, 15:09
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«Балтика» подписала новый контракт с голкипером Максимом Бориско. Соглашение рассчитано до 10 июня 2028 года.

«Напомним, что Максим выступает за наш клуб с июля 2019 года, за это время вратарь провел 86 матчей, из которых 43 сухие.

В минувшем сезоне Макс принял участие в 28 матчах, в их числе 17 «на ноль», став самым «сухим» голкипером, а также признанный лучшим среди вратарей Первой лиги.

Мы искренне рады, что наша история продолжится!» – говорится в сообщении клуба.

  • 25-летний Бориско до «Балтики» выступал за «Кубань-2» и «Урожай».
  • В РПЛ он провел 3 матча, пропустил 2 гола, сыграл 1 встречу на ноль.

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Источник: официальный сайт «Балтики»
Россия. Премьер-лига Бориско Максим
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Держись сегодня, Максимка-не подведи!
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