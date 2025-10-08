Введите ваш ник на сайте
Шнякин посоветовал нового вратаря для «Динамо»

Сегодня, 17:56
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о потенциальном усилении вратарской линии в московском «Динамо».

«Готовый вариант на позицию вратаря в «Динамо»Бориско из «Балтики». В прошлом сезоне он был лучшим вратарeм в Первой лиге. Сейчас он тоже один лучших вратарей, хотя то, что он мало пропустил, не только его заслуга, но и стиля команды.

Бориско уверенно смотрится и не допускает грубых ошибок», – заявил Шнякин.

  • Рыночная стоимость 25-летнего воспитанника «Краснодара» – 1,2 млн евро.
  • В этом сезоне он пропустил 6 голов в 11 матчах РПЛ.

4 клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES – «Спартака» нет в списке 4
CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка 2
Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Бориско Максим
...уефан
1759937294
...а наш Пупсик, чью-то дочку топчет и в ус не дует в рамке - непоколебимая основа!...
Ответить
Галина Бронемясова
1759937486
бориску на царство? между прочим, иоанн васильевич, которому пришлось прикидываться неким буншей, был одет зинаидой тимофеевой в физкультурный костюм с логотипом динамы. всё сходится, только шнякин до этого не допёр, гы-гы!
Ответить
FWSPM
1759938531
кстати Спартаку на заметку замена максименко
Ответить
Интерес
1759939941
Хрен вам,геноссе Шнякин! Один уже ушёл "на повышение" на кладбище №1.Где он там? Судьба любого талантливого вратаря на кладбище №2-аналогичная.Разве мало их бывших вполне успешно играют ныне в других клубах,тот же Митрюшкин? Надеюсь, Бориско это понимает.
Ответить
  • Читайте нас: 