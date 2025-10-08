Шнякин посоветовал нового вратаря для «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о потенциальном усилении вратарской линии в московском «Динамо».

«Готовый вариант на позицию вратаря в «Динамо» – Бориско из «Балтики». В прошлом сезоне он был лучшим вратарeм в Первой лиге. Сейчас он тоже один лучших вратарей, хотя то, что он мало пропустил, не только его заслуга, но и стиля команды.

Бориско уверенно смотрится и не допускает грубых ошибок», – заявил Шнякин.