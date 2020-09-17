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РПЛ 2026/2027
Команды
ЦСКА
Максим Бориско
Статистика
€ 2 млн
Максим Бориско - статистика
ЦСКА
15 февраля 2000 (26)
#39 | Вратарь
191 см | 80 кг
Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо Мх
1 : 3
17.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
12.09.2026
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Акрон
2 : 2
28.08.2026
ЦСКА
Был в запасе
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Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2026
Акрон
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
1' - 90'
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