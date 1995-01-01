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    «Химки» рассматривают Максименко, Лещука, Бориско и Адамова на замену Лантратову

    Вратарь «Химок» Илья Лантратов Илья Лантратов может покинуть клуб. Ранее сообщалось, что официальное предложение по нему сделал «Зенит».

    Подмосковная команда на замену Лантратову рассматривает четверых голкиперов. Это Александр Максименко, Игорь Лещук, Денис Адамов и Максим Бориско.

    Только с Бориско «Химки» рассматривает трансфер, с тремя остальными – варианты с арендой.

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    «Зенит» сделал официальное предложение «Химкам» по Лантратову («Чемпионат»)

    Гендиректор «Зенита» Медведев – о переговорах по Лантратову: «Информация не соответствует действительности»

    В «Химках» опровергли переговоры с «Зенитом» по Лантратову

    Источник: «Чемпионат»

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