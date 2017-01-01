«Зенит» сделал официальное предложение «Химкам» по Лантратову («Чемпионат»)

Вот на кой Зениту вратарь, пропускающий за игру в среднем 2 мяча? Покер отхватил от Динамо и Ахмата, трёшку - от Зенита, Спартака, Сочи, Уфы и Краснодара! Химки уже одной ногой в ФНЛ.
Видимо у Ильи мохнатая лапа.........
«Зенит» хочет купить вратаря «Химок» Илью Лантратова.
Как пишет «Чемпионат», петербургский клуб сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего голкипера.
«Стороны ведут активные переговоры по трансферу россиянина. Сам Лантратов готов перейти в «Зенит».
- Лантратов пропустил 31 гол в 18 матчах РПЛ.
- Рыночная цена вратаря – 2 миллиона евро.
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«Химки» рассматривают Максименко, Лещука, Бориско и Адамова на замену Лантратову
Гендиректор «Зенита» Медведев – о переговорах по Лантратову: «Информация не соответствует действительности»