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    «Зенит» сделал официальное предложение «Химкам» по Лантратову («Чемпионат»)

    «Зенит» хочет купить вратаря «Химок» Илью Лантратова.

    Как пишет «Чемпионат», петербургский клуб сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего голкипера.

    «Стороны ведут активные переговоры по трансферу россиянина. Сам Лантратов готов перейти в «Зенит».

    • Лантратов пропустил 31 гол в 18 матчах РПЛ.
    • Рыночная цена вратаря – 2 миллиона евро.

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    «Химки» рассматривают Максименко, Лещука, Бориско и Адамова на замену Лантратову

    Гендиректор «Зенита» Медведев – о переговорах по Лантратову: «Информация не соответствует действительности»

    В «Химках» опровергли переговоры с «Зенитом» по Лантратову

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии15
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      Рейтинг: +13742

      ilichkadr 18 минут назад

      Вот на кой Зениту вратарь, пропускающий за игру в среднем 2 мяча? Покер отхватил от Динамо и Ахмата, трёшку - от Зенита, Спартака, Сочи, Уфы и Краснодара! Химки уже одной ногой в ФНЛ.
      Видимо у Ильи мохнатая лапа.........

      0
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      Рейтинг: +14705

      KLIM777 1 час назад

      это такая же дыра как и крицюк, как и кержаков

      1
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      Рейтинг: +6175

      Из Твери Леха 2 часа назад

      По ходу на Сафонова такой ценник Галицкий выставил, что и Зенит не потянет)

      2
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      Рейтинг: +13116

      Barmaleushka 2 часа назад

      Может Лантратов не такой уж и надёжный , вон от Крыльев 7 бабочек словил . Одоевскому надо шанс дать ( и не предъявлять за каждый пропущенный ). Харе свою молодёжь по другим клубам раздавать . Пусть "дома" взрослеют .

      1
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      Рейтинг: +14650

      Hektor 84 2 часа назад

      В чем Лантратов лучше своего Одоевского? Почему бы не довериться молодому парню? Бесят такие как Орлов заливающие как в бзяните доверяют молодежи! Зачем вообще было тогда Лунева отпускать?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +522

      Suvorov51 2 часа назад

      Ну если нормальный игрок так почему не взять. как я понял игрок не против. но за бомжарню играть после Химок. это позорновато. помойка она и есть помойка

      3
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      Рейтинг: +4301

      neim 2 часа назад

      Обмельчал Зенит однако ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +864

      qawzsexdr 2 часа назад

      Довериться молодёжи? Тому же Одоевскому. Нет Семак, поссыкивает.

      3
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      Рейтинг: +59057

      portero 2 часа назад

      И что своему шанса Семак не даёт??? Трус Серёга!!!

      6
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      Рейтинг: +4185

      ySS 2 часа назад

      Не, надо Сафонова брать))

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      Рейтинг: +4301

      neim > ySS 2 часа назад

      Не надо Сафонова брать.

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      Рейтинг: +6175

      Из Твери Леха > neim 2 часа назад

      Сафон по ходу из Краснодара только прямиком в Европу поедет, задорого.

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