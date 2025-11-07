Талалаев назвал лучшего игрока РПЛ в этом сезоне

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал лучшим игроком этого сезона РПЛ вратаря своей команды Максима Бориско.
«На мой взгляд, Бориско – лучший игрок текущего чемпионата. И с этим очень сложно поспорить, потому что его процент отраженных ударов достиг рекордных значений. Чем дольше он будет держать такие показатели, тем проще нам будет побеждать», – заявил Талалаев.
- 25‑летний Бориско в этом сезоне провел в РПЛ 14 матчей, пропустил 6 голов, сыграл на ноль в 9 встречах.
- Калининградцы занимают в РПЛ 4-е место с 27 очками после 14 туров.
Источник: «Матч ТВ»