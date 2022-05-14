Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леандру Силва - статистика

Завершил карьеру
4 мая 1994 (32)
#21 | Полузащитник
173 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арука
31
1
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
1' - 59'
Португалия. Примейра, 33 тур
Брага
1 : 0
08.05.2022
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Арука
1 : 0
30.04.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
2 : 1
22.04.2022
Арука
1' - 73'
Португалия. Примейра, 30 тур
Арука
1 : 1
15.04.2022
Санта-Клара
1' - 75'
59'
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
1 : 0
09.04.2022
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Арука
2 : 1
02.04.2022
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
2 : 2
19.03.2022
Арука
1' - 61'
Португалия. Примейра, 26 тур
Арука
0 : 1
12.03.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Спортинг
2 : 0
05.03.2022
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Арука
1 : 1
26.02.2022
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
19.02.2022
Арука
71' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 22 тур
Арука
0 : 3
14.02.2022
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
0 : 2
06.02.2022
Порту
32' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Фамаликан
0 : 0
01.02.2022
Арука
69' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Эшторил
1 : 2
27.01.2022
Арука
75' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Арука
0 : 2
21.01.2022
Бенфика
1' - 51'
Португалия. Примейра, 17 тур
Белененсеш
2 : 1
09.01.2022
Арука
1' - 88'
Португалия. Примейра, 15 тур
Портимоненси
1 : 1
18.12.2021
Арука
1' - 90'
88'
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
1 : 4
13.12.2021
Визела
1' - 46'
Португалия. Примейра, 13 тур
Санта-Клара
2 : 1
05.12.2021
Арука
1' - 64'
45'
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
2 : 1
27.11.2021
Боавишта
1' - 68'
Португалия. Примейра, 11 тур
Жил Висенте
1 : 1
05.11.2021
Арука
1' - 82'
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
2 : 0
29.10.2021
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 0
24.10.2021
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 2
02.10.2021
Спортинг
1' - 90'
63'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
25.09.2021
Арука
1' - 62'
Португалия. Примейра, 6 тур
Арука
2 : 2
18.09.2021
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
2 : 2
13.09.2021
Арука
1' - 57'
36'
Португалия. Примейра, 4 тур
Порту
3 : 0
28.08.2021
Арука
1' - 52'
25'
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
2 : 1
20.08.2021
Фамаликан
1' - 90'
89'
78'
Португалия. Примейра, 2 тур
Бенфика
2 : 0
14.08.2021
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
0 : 2
07.08.2021
Эшторил
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
1
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
2
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+