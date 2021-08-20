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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Фамаликан
Арука - Фамаликан: обзор матча 20 августа 2021
Арука
20.08.2021, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 1
Завершен
Фамаликан
65'
Ж. Бассо (П)
89'
Л. Силва
23'
Б. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арука - Фамаликан
Желтая карточка
Т. Араужо
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Г. Ассунсао
Желтая карточка
А. Сантос
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Л. Силва
89'
Замена
А. Сантос
️️️️
А. Букия
85'
79'
Желтая карточка
А. Рикарду
Замена
Пите
️️️️
Э. Вальдеррама
79'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Арсениу
79'
Желтая карточка
Л. Силва
78'
75'
Замена
А. Рикарду
️️️️
Пабло
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Бассо
65'
Желтая карточка
П. Морейра
57'
46'
Желтая карточка
Д. Батубинсика
46'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Д. Тавареш
31'
Желтая карточка
Д. Тавареш
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Родригес
Пас отдал
И. Хайме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
97
Fernando Castro
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
21
Леандру Силва
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
8
Арсениу
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
17
Андре Силва
ЦФ
30
Андре Букия
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Фамаликан
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
19
Пабло
ЦП
88
Пепе
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Арука
30
Norbert Haymamba
ВР
32
Baptiste Aloé
ЦЗ
29
Joel
ЦЗ
20
Пите
ЦП
19
Or Dasa
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
39
Mauro Caballero
ЦФ
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
80
Лоуренс Офори
ЦП
31
Андре Рикарду
ЦФ
5
Жеовани
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
4-3-1-2
97
72
4
Веласкес
6
Куарежма
13
Бассо
21
Силва
20
Педру Морейра
8
Арсениу
8
Вальдеррама
30
Букия
17
Силва
4-2-5
21
Батубинсика
5
Риччели
28
Лима
7
19
Пабло
88
Пепе
1
Жуниор
9
Родригес
20
Тавареш
24
Хайме
7
Родригес
8
Вальдеррама
20
Пите
20
Пите
8
Вальдеррама
30
Букия
19
Сантос
19
Сантос
30
Букия
8
Арсениу
20
Араужо
20
Араужо
8
Арсениу
20
Тавареш
12
Ассунсао
12
Ассунсао
20
Тавареш
19
Пабло
31
Рикарду
31
Рикарду
19
Пабло
Остались в запасе
Арука
Фамаликан
30
Norbert Haymamba
ВР
32
Baptiste Aloé
ЦЗ
29
Joel
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
39
Mauro Caballero
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
13
Dalberson
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
5
Жеовани
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
30
Norbert Haymamba
ВР
32
Baptiste Aloé
ЦЗ
29
Joel
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
39
Mauro Caballero
ЦФ
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
5
Жеовани
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Арука - Фамаликан
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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