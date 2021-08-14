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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Арука
Бенфика - Арука: обзор матча 14 августа 2021
Бенфика
14.08.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 0
Завершен
Арука
38'
Л. Вальдшмидт
43'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Арука
Желтая карточка
Морато
86'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Л. Вальдшмидт
84'
73'
Замена
B. Prado
️️️️
П. Морейра
73'
Замена
O. Dasa
️️️️
А. Букия
Замена
А. Алмейда
️️️️
Жилберто
66'
60'
Замена
Пите
️️️️
Э. Вальдеррама
60'
Замена
А. Сантос
️️️️
А. Силва
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Р. Яремчук
57'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ж. Мариу
57'
Замена
Рафа
️️️️
Пицци
57'
ГОЛ! 2:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
Пицци
43'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Р. Яремчук
38'
8'
Красная карточка
В. Брага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Пицци
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
8
Арсениу
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Андре Букия
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Арука
97
Fernando Castro
ВР
29
Joel
ЦЗ
32
Baptiste Aloé
ЦЗ
3
Bruno Prado
ЦЗ
20
Пите
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
19
Or Dasa
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
39
Mauro Caballero
ЦФ
3-2-2-3
1
Влаходимос
30
Отаменди
5
Морато
12
Жилберто
23
Мариу
8
Мейте
23
Диаш
21
Пицци
7
Эвертон
7
Вальдшмидт
9
Яремчук
3-3-1-2
1
Брага
72
4
Веласкес
6
Куарежма
8
Арсениу
20
Педру Морейра
21
Силва
8
Вальдеррама
17
Силва
30
Букия
9
Яремчук
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Яремчук
12
Жилберто
34
Алмейда
34
Алмейда
12
Жилберто
23
Мариу
49
Таарабт
49
Таарабт
23
Мариу
7
Вальдшмидт
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Вальдшмидт
21
Пицци
27
Рафа
27
Рафа
21
Пицци
20
Педру Морейра
3
3
20
Педру Морейра
8
Вальдеррама
20
Пите
20
Пите
8
Вальдеррама
30
Букия
19
19
30
Букия
17
Силва
19
Сантос
19
Сантос
17
Силва
Остались в запасе
Бенфика
Арука
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Жорже Жезуш
97
Fernando Castro
ВР
29
Joel
ЦЗ
32
Baptiste Aloé
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
39
Mauro Caballero
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Остались в запасе
97
Fernando Castro
ВР
29
Joel
ЦЗ
32
Baptiste Aloé
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
39
Mauro Caballero
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Бенфика - Арука
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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