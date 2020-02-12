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Гари Кэхилл
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
2
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
50
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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теста для вас
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Угадаете клуб по городу?
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Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
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Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Гари Кэхилл - статьи
#24 | Защитник
Имя
Гари
Фамилия
Кэхилл
Состав
Без клуба
Родной город
Шеффилд
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
19 декабря 1985 (37 лет)
Рост
188
Вес
82
Стоимость:
€ 400
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
12.02.2020 19:52
Есть версия, что Сарри ломается, когда попадает в топ-клуб
Это объясняет, почему у «Ювентуса» сейчас такие себе дела.
5
08.08.2019 14:07
21 важный, но незаметный трансфер августа
Кркич, Очоа, Боатенг и другие.
7
24.06.2019 18:37
Бенитес ушел из «Ньюкасла». Он безумно много работал, использовал интересные методы и ссорился с владельцем из-за отсутствия трансферов
Сейчас он хочет снова выиграть Лигу чемпионов.
3
18.02.2017 12:50
Азар подал пример. Как в Англии воюют с болл-боями (ВИДЕО)
Забавный случай произошел в четвертой английской лиге. Капитан клуба «Лейтон Ориент» выплеснул агрессию на мальчика, подающего мячи. Его команда после этого совершила камбэк. «Бомбардир» рассказывает, какие дичайшие вещи творят футболисты по отношению к болл-боям.
7
04.02.2017 12:55
«Стэмфорд Эмирейтс». Объединенная сборная «Челси» и «Арсенала»
Сегодня в мегакрутом противостоянии сойдутся «Челси» и «Арсенал». Для возрождения чемпионской интриги «канонирам» нужна только победа. «Бомбардир» предлагает представить, как бы выглядела команда, составленная из игроков двух лондонских клубов.
3
11.11.2016 22:20
Англия разгромила Шотландию, забив все три гола головой. Ключевые моменты суперматча дня
Вчера вечером состоялась битва стран, сыгравших первый официальный матч на уровне сборных еще 144 года назад. Гол Старриджа стал 200-м для Англии в противостоянии с Шотландией. «Бомбардир» – о самом интересном в матче и вокруг него.
3
26.09.2016 22:30
Кокорина снова не позвали в сборную России. «Матч ТВ» цензурирует комментаторов. Дайджест событий дня
«Челси» рассчитывает приобрести Ди Марию. Балотелли рискует пропустить матч с «Краснодаром». У «Тоттенхэма» серьезные потери перед игрой с ЦСКА. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
25.09.2016 18:05
Пять причин, почему у Конте не получается в «Челси»
Лондонский «Челси» потерпел второе поражение подряд в АПЛ, опустившись на восьмое место в турнирной таблице. Александр Плеханов объясняет, что Антонио Конте делает не так в своей новой команде.
5
20.09.2016 22:16
«Челси» одержал тяжелую победу над «Лестером». Ключевые моменты (ВИДЕО)
Лондонский «Челси» оказался сильнее «Лестера» в 1/16 финала Кубка Лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Конте. «Бомбардир» показывает все голы противостояния, проходившего по захватывающему сценарию.
11
20.07.2016 13:10
Контеначчо. Каким будет «Челси» Антонио Конте
Интерес к новому сезону в английской Премьер-лиге зашкаливает. Антонио Конте – один из звездных тренеров, которым предстоит стать лицом турнира. «Бомбардир» разбирается с «Челси», где Конте планирует внедрить новую тактическую схему.
4
11.06.2016 15:30
Игры разума Слуцкого: кто сыграет в атаке против Англии?
Кажется, что за два товарищеских матча Леонид Слуцкий так и не понял, кто выйдет в атаке его команды на игру со сборной Англии. «Бомбардир» предлагает три варианта для тренера сборной России
6
10.01.2016 20:00
10 матчей прошедшего года, которые разбудят вас после праздников
Праздники закончились, и многие из нас со скрипом отправляются на работу или учебу. Чтобы хоть как-то оживиться, «Бомбардир» составил список самых драйвовых матчей прошлого года.
4
30.10.2015 14:30
Семь причин, почему нельзя увольнять Моуринью из «Челси»
Жозе Моуринью никогда не был так близок к отставке. Даже когда его первый раз уволили из «Челси», на португальца не было того «состава преступления», который можно предъявить сейчас. «Бомбардир» видит как минимум 7 причин того, почему Моуринью не стоит убирать сейчас.
6
26.10.2015 12:00
Очередное фиаско Моуринью и впечатляющий успех «Сандерленда». Главные события 10-го тура английской Премьер-лиги
Шервуд отправлен в отставку с поста главного тренера «Астон Виллы». «Юнайтед» и «Сити» сыграли разочаровывающее дерби. «Бомбардир» рассказывает о том, чем запомнился футбольный уик-энд в Англии.
16.08.2015 20:53
Автобусные вандалы. Как «Манчестер Сити» разобрал «Челси» на запчасти
Продолжение «дела врачей», брошенный на амбразуру Бегович, король Агуэро и потрясающий «Манчестер Сити». «Бомбардир» - о самом ярком матче тура в АПЛ без прикрас.
8
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