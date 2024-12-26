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    • Нигматуллин похвалил «Спартак» за летнее кадровое решение: «Прекрасный трансфер»

    Нигматуллин похвалил «Спартак» за летнее кадровое решение: «Прекрасный трансфер»

    Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин доволен решением московского клуба продать Александра Соболева в «Зенит».

    • Сделка обошлась петербуржцам в 10 млн евро.
    • Статистика нападающего в РПЛ после перехода: 11 матчей без голевых действий.

    – Соболев после перехода из «Спартака» в «Зенит» не забил ни одного мяча в чемпионате. Что с ним?

    – Это прекрасный трансфер для «Спартака». Избавились от токсичного и немотивированного футболиста.

    Соболев и сейчас не демонстрирует высокую мотивацию. Я думаю, он больше мотивирован игрой в Dota, чем в футбол.

    Соболев наслаждается своим контрактом. Но если говорить про отсутствие голов, давайте скажем про адаптацию. Просто-напросто в плохой форме.

    – Нет ощущения, что это один из самых провальных трансферов клуба за последние годы?

    – Да, безусловно, трансфер за 10 миллионов. Три вратаря РПЛ обошли по результативности Соболева, это серьезный показатель.

    – Вы говорите про плохую форму, но за календарный 2024 год Соболев забил два гола в ворота «Динамо» за «Спартак», когда Лещук ошибся. Как игрок может весь год быть в плохой форме?

    – У него есть хорошие качества. Когда он в хорошей форме, фортуна всегда на его стороне.

    «Спартак» хотел от него избавиться. Футболист потерял мотивацию, не было рвения. Переход в новый клуб – это новые эмоции.

    Удивительно, что Соболев продолжает получать шансы в «Зените», хотя это понятно, потому что в него вложили много денег. Но он будет получать все меньше шансов.

    – Что будет с Соболевым в итоге? Аренда, продажа, или станет бомбардиром?

    – Есть пример Бакаева. Соболев не такой возрастной форвард – по сравнению с Дзюбой, он совсем молодой. Но у Дзюбы больше характера, чем у него.

    Играть в «Зените» непросто. Нужно обладать серьезным запасом прочности.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии (4)
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    Каратель помойников
    1735212653
    С чем согласен,в Зине не просто,надо обладать приличной вонью
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    andr45
    1735213490
    Согласен, что это был ВТОРОЙ выдающийся трансфер) ПЕРВЫЙ же, и на мой взгляд непревзойденный, это КОКОША (в миру Кокорин)
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    алдан2014
    1735219321
    Бесхребетный этот Соболев,в отличии от дзюбы.Дзюбу хоть и недолюбливаю,но он парень со стержнем ,это факт. За счёт характера вылазил всегда
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