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    Экс-вратарь «Спартака» дал совет Абаскалю

    Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил резонансное высказывание Гильермо Абаскаля.

    • Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • Абаскаля уволили в апреле.
    • Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

    «Я посоветовал бы Абаскалю, чтобы он был поскромнее, чем хочет казаться. Из его команды больше половины футболистов уже не играют.

    У Станковича в основном составе играют абсолютно другие люди. Особую музыку создают два маленьких футболиста, которых недавно привели в «Спартак». Я, конечно же, говорю про Угальде и Барко.

    Угальде при Станковиче теперь забивает больше всех голов. Плюс великолепный Барко. Уже это говорит о том, что из команды Абаскаля никого почти и не осталось.

    Его футболисты либо никому не нужны, либо сидят в глубоком запасе, либо уже покинули клуб. В середине поля из абаскальских футболистов уже никто не играет. В защите тоже солируют другие люди.

    Поэтому повторюсь, Абаскалю нужно быть поскромнее. Этот человек не захотел понять русского духа. А это говорит о том, что он задирает свои возможности и хочет сделать из себя звезду футбола, что он всe везде организовал, а остальные по его стопам просто идут. Это неправильно», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: Legalbet

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