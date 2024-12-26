Экс-вратарь «Спартака» дал совет Абаскалю

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил резонансное высказывание Гильермо Абаскаля.

Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.

Абаскаля уволили в апреле.

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

«Я посоветовал бы Абаскалю, чтобы он был поскромнее, чем хочет казаться. Из его команды больше половины футболистов уже не играют.

У Станковича в основном составе играют абсолютно другие люди. Особую музыку создают два маленьких футболиста, которых недавно привели в «Спартак». Я, конечно же, говорю про Угальде и Барко.

Угальде при Станковиче теперь забивает больше всех голов. Плюс великолепный Барко. Уже это говорит о том, что из команды Абаскаля никого почти и не осталось.

Его футболисты либо никому не нужны, либо сидят в глубоком запасе, либо уже покинули клуб. В середине поля из абаскальских футболистов уже никто не играет. В защите тоже солируют другие люди.

Поэтому повторюсь, Абаскалю нужно быть поскромнее. Этот человек не захотел понять русского духа. А это говорит о том, что он задирает свои возможности и хочет сделать из себя звезду футбола, что он всe везде организовал, а остальные по его стопам просто идут. Это неправильно», – сказал Кавазашвили.