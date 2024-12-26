Карпин – о 2025-м: «Дай бог, потихоньку начнется наше возвращение»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился надеждой на 2025 год.
«Честно, в наше время думать ничего не надо, даже противопоказано. А вот надеяться можно. Надеюсь, вернут нас быстрее, хотелось бы. Дай бог, потихоньку начнется возвращение.
Этой надеждой и живем, а остальное заработаем», – сказал Карпин на видео, опубликованном в сообществе сборной России в VK.
- Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
- В РФС надеются на снятие бана в 2025 году.
- Россия проводит только товарищеские матчи.