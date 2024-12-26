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    • Карпин – о 2025-м: «Дай бог, потихоньку начнется наше возвращение»

    Карпин – о 2025-м: «Дай бог, потихоньку начнется наше возвращение»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился надеждой на 2025 год.

    «Честно, в наше время думать ничего не надо, даже противопоказано. А вот надеяться можно. Надеюсь, вернут нас быстрее, хотелось бы. Дай бог, потихоньку начнется возвращение.

    Этой надеждой и живем, а остальное заработаем», – сказал Карпин на видео, опубликованном в сообществе сборной России в VK.

    • Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
    • В РФС надеются на снятие бана в 2025 году.
    • Россия проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    1735204171
    Молодец! Топ-футболистам вообще думать вредно,ибо за них всё решают агенты и безумные деньги.Видимо,тренеров тоже к этому призывает ВАлерка-Дед Мороз. Никуда вы не вернётесь, ни в 26,ни в 26 году(хотя бы-технически),продолжай всех призывать уехать в Европу,а чиновникам делать вид,что не слышат этого.
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