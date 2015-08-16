Автобусные вандалы. Как «Манчестер Сити» разобрал «Челси» на запчасти

Продолжение «дела врачей», брошенный на амбразуру Бегович, король Агуэро и потрясающий «Манчестер Сити». «Бомбардир» - о самом ярком матче тура в АПЛ без прикрас.

Продолжение «дела врачей», брошенный на амбразуру Бегович, король Агуэро и потрясающий «Манчестер Сити». «Бомбардир» - о самом ярком матче тура в АПЛ без прикрас.

Довольно странно осознавать, что матч двух главных претендентов на английский футбольный трон оказался в тени конфликта Жозе Моуринью и врача «Челси» Евы Карнейро. В этой связи тяжело, наверное, настраивать свою команду на битву тура , когда в прессе вовсю мусолят околофутбольный скандал. Да тут ещё и Мануэль Пеллегрини в лучших традициях самого португальца решил, что называется, «потроллить» «синих», напомнив им об их любимом виде транспорта.

И, что интересно, прогноз чилийца на игру во многом сбылся. Первая 15-минутка матча прошла под покровительством Асмира Беговича. Уж и один на один с ним пытался бодаться Серхио Агуэро, и в упор голкипера «Челси» расстреливал неоднократно, а ему всё ни по чём. А вот защите «синих» приходилось туго: «горожане» явно перед игрой времени зря не теряли. На совершенно фантастических скоростях атакующее звено «МС», флагманами которого выступают Агуэро, Сильва, Навас и примкнувший к ним этим летом Стерлинг, раздирали оборону соперника по всем фронтам, умело при этом используя фланги.

И, думается, за «нули» на табло после ударного начального навала хозяев Терри и Ко просто обязаны скинуться своему вратарю на краткосрочный отпуск. А вот сам Бегович за пропущенный на 31-й минуте гол голову пеплом посыпать не должен. Судите сами: Агуэро сумел голкипера пробить лишь с пятого своего едва ли не стопроцентного момента. А ведь забили красиво. Скоростной подход к воротам, обыгрыш с партнером в штрафной, и аргентинский форвард в частоколе ног проталкивает себе мяч под левую ногу и катит его в дальний угол. Требовательная публика «Этихард Стэдиум» в восторге.

А вот встречные попытки «Челси» заставить Харта поиграть мускулами навели на крамольную мысль: «синие» не знают, как взломать оборонительный квартет «горожан». К слову, пространство перед штрафной «МС» у гостей было: благо, что Туре, что Мангала с Компани накрывать соперников не спешили. Но использовать его для создания опасных моментов у команды Моуринью просто не получалось – пытаясь войти в штрафную, что Виллиан, что Коста, что Рамирес с Азаром просто напарывались на оборонительные укрепления, выстроенные Пеллегрини, а дальше дело идти отказывалось. Шутка ли: первый по-настоящему опасный момент у «Челси» образовался лишь на 41-й минуте после хлёсткого, но неточного удара Сеска Фабрегаса, после которого Джо Харт ради приличия проводил уходящий за лицевую мяч необязательным прыжком.

Зато «горожане» атакующего порыва своего сбавлять не планировали. Уже через минуту после розыгрыша стандартного положения Мангала выпрыгнул в штрафной «Челси» выше всех и, казалось бы, уже наверняка удваивал счет в матче, но мяч просвистел рядом с дальней штангой. В том же эпизоде Асмир Бегович, пытаясь предотвратить королевский полёт конголезца, показал Чаку Норрису на Гари Кэйхилле, что такое «настоящий удар», зарядив своему же защитнику в нос. Скорее всего, перелом. Интересно, а за выход врачей в этом моменте на поле Жозе Моуринью тоже будет метать молниями? Но как бы то ни было, на перерыв команды ушли в диаметрально противоположных настроениях.

На старте второго тайма португалец решился реформировать игру своей команды. Под хоровое исполнение трибунами знаменитого шлягера «битлов» «Hey Jude» из раздевалки вместо Джона Терри выскочил молодой защитник Курт Зума, прибывший в стан “синих” из “Сент-Эттьена”. И тут “Челси” будто бы благословили на удачу: если в первом тайме “Манчестер Сити” стабильно обхаживал ворота Беговича, то теперь команды местами поменялись. И вишенки на дереве созрели уже на 49-й минуте: после филигранной фланговой подачи из-под защитников выскочил бразилец Рамирес и расстрелял Джо Харта в ближнем бою. Жаль, что за секунду до этого полузащитник залез в офсайд.

“Сити” же заметно сменил акценты. Чуть жёстче команда стала действовать в обороне, при этом активную игру впереди заменив на редкие контрвыпады. Решение оправданное, учитывая наличие в обойме королей скоростных забегов Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро, а под ними – гения передач Давида Силву. Быть может, именно поэтому нерегулярные подходы “горожан” смотрелись куда острее систематических набегов группы в синих футболках на ворота Харта.

А угловой на 79-й минуте встречи, когда “синие” уже выпустили своего “тигра” в лице Фалькао из клетки, показал, кто в доме хозяин. После подачи с левой бровки выше всех в штрафной “Челси” в воздух взмыл Венсан Компани и мощным кивком головы переправил мяч в дальний угол. А Бегович – многострадальный Бегович, которого в очередной раз бросили на растерзание, - без борьбы не сдался. Кончиками пальцев пытался босниец вытянуть мертвейший мяч из ворот и едва-едва не сделал этого. Но не судьба.

Как не судьба была ему справиться с полнейшей безалаберностью оборонцев “Челси” в эпизоде с голом Фернандиньо. Всего-то 5 минут прошло. Всего-то 5 минут, а “Сити” на сумасшедшем кураже пронесли мяч мимо всех – прямиком в ворота. 3:0. Вот так.

И сказать, что команда Моуриньо не заслуживала такого крупного поражения, нельзя. Более того, счет мог и должен был быть крупнее. “Манчестер Сити” сегодня изрядно повандальничал над лондонской машиной (каждый для себя решит её модель), чем наглядно показал, что их претензии на чемпионский титул небеспочвенны. А одиозному португальцу теперь придётся искать виноватых с утроенной силой, либо признать наконец, что “особенные” тоже могут ошибаться. Ведь проблем с игрой у “Челси” выше крыши.

Игрок матча. Серхио Агуэро

Так и тянется рука поставить лучшим из лучших Асмира Беговича – уж очень хорошо босниец сменил в воротах “Челси” Тибо Куртуа. Но объективность превыше всего, поэтому оливковый венец сегодня опускается на голову Агуэро. Который и гол красивый забил, и опасность постоянно на противоположном краю поля создавал. Выдающийся нападающий, что и говорить. И сегодня он в очередной раз подтвердил свой высочайший класс.

Боление

Заполненный битком красавец-стадион, который во время игры неустанно шумит, подгоняя команды вперед, а в перерыве стройно исполняет “Битлз”. Такое, кажется, возможно только в Англии. Культура боления на Туманном Альбионе высока, как нигде в мире, и в этом плане у них можно только поучиться.

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