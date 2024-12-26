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    • «Это будет прорыв в индустрии спортивного контента»: в 2025 году выйдет документальный сериал про ЦСКА

    «Это будет прорыв в индустрии спортивного контента»: в 2025 году выйдет документальный сериал про ЦСКА

    ЦСКА сообщил, что в следующем году на платформе Okko выйдет документальный сериал про жизнь клуба.

    «Картина позволяет погрузиться во внутреннюю атмосферу команды и показывает не только игроков и тренеров, но и сотрудников, которые стоят за их успехами: медицинский штаб, спортивный блок, семьи и друзья игроков, как звездных болельщиков, так и неизвестных героев, которые поддерживают команду даже в самых отдаленных точках мира», – написал ЦСКА.

    «Уверен, что приближающаяся премьера сериала о ЦСКА – не только важнейшее событие сегодня, но это то, что будет иметь историческую ценность и спустя время. В последние годы в мире спорта сформировался тренд на документальное кино, но в жизни отдельного клуба подобные проекты совсем не ежедневны.

    Выход такого проекта – большая победа всего клуба, которая была бы невозможна без доверия со стороны тренеров, футболистов, болельщиков, всех-всех сотрудников. Это моя профессиональная мечта длиною в карьеру, и благодаря нашим партнерам ее реализация стала возможной. Мы видим, как болельщики ценят нашу открытость, и в ответ мы стараемся дать еще больше погружения в жизнь любимой команды. Уверены, что наш сериал станет прорывным в индустрии спортивного контента», – прокомментировал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Сезон возобновится 28 февраля.
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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