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    Англия разгромила Шотландию, забив все три гола головой. Ключевые моменты суперматча дня


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    Голосов: 1
    11.11.2016 22:20
    Вчера вечером состоялась битва стран, сыгравших первый официальный матч на уровне сборных еще 144 года назад. Гол Старриджа стал 200-м для Англии в противостоянии с Шотландией. «Бомбардир» – о самом интересном в матче и вокруг него.

    Онлайн: Англия – Шотландия – 3:0

    Как Англия и Шотландия играли в футбол 144 года назад. Фото-разогрев перед суперматчем дня

    Шотландские фанаты наводнили столицу Англии и с удовольствием размахивали исландским флагом и изображением Марадоны, напоминая англичанам о наиболее обидных вылетах с крупных турниров.

    Вот так закончились пять последних матчей между этими командами

    Всего Англия и Шотландия провели между собой 113 матчей. 47 раз побеждали англичане, 41 – шотландцы, еще 25 встреч закончились вничью. Разница мячей – 199:173 в пользу Англии. Все это было до матча.

    15 минут позади, пока что классический матч сборных, интересного ничего нет. Шотландцы смотрятся поживее, но не более того.

    Старридж открывает счет на 23-й минуте красивым ударом головой!

    Шотландия загубила два супермомента и тут же пропустила от Лалланы.

    Кэхилл, 3:0! И снова головой!

    Сборная Англии побеждает Шотландию и продолжает единолично возглавлять группу F, опережая на два очка словенцев выигравших 1:0 в Мальте. Литву подвинули со второго места после их поражения 0:3 в Словакии.

    Таблицы квалификации

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter сборной Англии, Metro
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +157

      pik54 12 ноября 2016, 09:25

      Англия рангом сильнее.

      0
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      Рейтинг: +309

      Strig 12 ноября 2016, 06:44

      Англичане ... ну чуть повезло 3 раза...

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 12 ноября 2016, 01:04

      Армения молодцы!

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