Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азар подал пример. Как в Англии воюют с болл-боями (ВИДЕО)


    4
    Голосов: 6
    18.02.2017 12:50
    Забавный случай произошел в четвертой английской лиге. Капитан клуба «Лейтон Ориент» выплеснул агрессию на мальчика, подающего мячи. Его команда после этого совершила камбэк. «Бомбардир» рассказывает, какие дичайшие вещи творят футболисты по отношению к болл-боям.

    Все помнят известный случай, когда в матче Кубка английской лиги полузащитник «Челси» Эден Азар пару раз пнул болл-боя, чтобы тот отдал ему мяч. За это бельгиец схлопотал красную карточку, а потом подвергся критике болельщиков. Креатив же фанатов «Челси» дошел до того, что они создали игру, где за Эдена нужно по-разному бить подобных мальчиков с мячами.

    На этой неделе в английском футболе произошел еще один уже реальный конфликт, когда болл-бой пострадал от игрока. Клуб четвертой английской лиги «Лейтон Ориент» на выезде уступал идущему вторым в чемпионате «Плимуту». Капитан «Лейтона» Лиам Келли проявил такой бешеный настрой, что подавал для своей команды все мячи. Гости насели на ворота соперника и на 86-й минуте должны были исполнять угловой удар, но мяч схватил болл-бой. Уже через секунду Келли толкнул человека, оказавшегося препятствием, и откатил мяч своему партнеру. Игроки «Плимута» яростно протестовали и требовали наказания, но судья инцидента не видел.

    У Лиама Келли при этом уже была желтая карточка, которую он получил на 70-й минуте. Самое смешное, что в концовке «Лейтон Ориент» забил два мяча и вырвал победу. Успех позволил команде набрать 29 очков и приблизиться к уходу из зоны вылета. Сейчас «Лейтон» занимает 23-е место, а сегодня сыграет с «Ноттс Каунти».

    В последнее время болл-бои все чаще бесят игроков и тренеров. Известному австралийцу Тиму Кэхиллу, ранее выступавшему за «Эвертон», юный паренек помешал нормально отпраздновать гол, вырвав из земли угловой флажок. Правда, произошло это в родной для Кэхилла Австралии.

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вообще поменял всех болл-боев на «Олд Траффорд», поставив на их место игроков академии клуба. Собственные воспитанники, по мнению португальского тренера, будут лучше помогать команде на домашнем стадионе. Обычно же болл-бои футболу больше мешают.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: You Tube
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 19 февраля 2017, 03:51

      Этим потаскухам бол боям еблеты надо сносить. Почему не наказывают команду за то, что их бол бои специально тянут время? Все правильно делают футболисты ) хуярить их нужно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 февраля 2017, 14:42

      Водить штрафы для клуба хозяина, если такой "мальчик" как то влияет на игру или на игрока, а те уж сами с ними разберутся...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 февраля 2017, 14:00

      растет симулянт в барсу наверное хочет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu 18 февраля 2017, 13:50

      Азар пнул мяч. и тут видно что болл-бой даже не думает дать мяч приближающего к нему игрока. К сожалению пока не будет чистое игровое время так и будут затяжки времени и такие неприятные казусы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2017, 13:36

      мю правильно поступил. у игроков академии есть профессионализм и ответственность .. а то наберут всяких "боев" ,а потом последствия

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11