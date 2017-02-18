Азар подал пример. Как в Англии воюют с болл-боями (ВИДЕО)

Все помнят известный случай, когда в матче Кубка английской лиги полузащитник «Челси» Эден Азар пару раз пнул болл-боя, чтобы тот отдал ему мяч. За это бельгиец схлопотал красную карточку, а потом подвергся критике болельщиков. Креатив же фанатов «Челси» дошел до того, что они создали игру, где за Эдена нужно по-разному бить подобных мальчиков с мячами.

На этой неделе в английском футболе произошел еще один уже реальный конфликт, когда болл-бой пострадал от игрока. Клуб четвертой английской лиги «Лейтон Ориент» на выезде уступал идущему вторым в чемпионате «Плимуту». Капитан «Лейтона» Лиам Келли проявил такой бешеный настрой, что подавал для своей команды все мячи. Гости насели на ворота соперника и на 86-й минуте должны были исполнять угловой удар, но мяч схватил болл-бой. Уже через секунду Келли толкнул человека, оказавшегося препятствием, и откатил мяч своему партнеру. Игроки «Плимута» яростно протестовали и требовали наказания, но судья инцидента не видел.

У Лиама Келли при этом уже была желтая карточка, которую он получил на 70-й минуте. Самое смешное, что в концовке «Лейтон Ориент» забил два мяча и вырвал победу. Успех позволил команде набрать 29 очков и приблизиться к уходу из зоны вылета. Сейчас «Лейтон» занимает 23-е место, а сегодня сыграет с «Ноттс Каунти».

В последнее время болл-бои все чаще бесят игроков и тренеров. Известному австралийцу Тиму Кэхиллу, ранее выступавшему за «Эвертон», юный паренек помешал нормально отпраздновать гол, вырвав из земли угловой флажок. Правда, произошло это в родной для Кэхилла Австралии.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вообще поменял всех болл-боев на «Олд Траффорд», поставив на их место игроков академии клуба. Собственные воспитанники, по мнению португальского тренера, будут лучше помогать команде на домашнем стадионе. Обычно же болл-бои футболу больше мешают.