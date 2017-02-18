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  • Азар подал пример. Как в Англии воюют с болл-боями (ВИДЕО)

Азар подал пример. Как в Англии воюют с болл-боями (ВИДЕО)

Все помнят известный случай, когда в матче Кубка английской лиги полузащитник «Челси» Эден Азар пару раз пнул болл-боя, чтобы тот отдал ему мяч. За это бельгиец схлопотал красную карточку, а потом подвергся критике болельщиков. Креатив же фанатов «Челси» дошел до того, что они создали игру, где за Эдена нужно по-разному бить подобных мальчиков с мячами.

На этой неделе в английском футболе произошел еще один уже реальный конфликт, когда болл-бой пострадал от игрока. Клуб четвертой английской лиги «Лейтон Ориент» на выезде уступал идущему вторым в чемпионате «Плимуту». Капитан «Лейтона» Лиам Келли проявил такой бешеный настрой, что подавал для своей команды все мячи. Гости насели на ворота соперника и на 86-й минуте должны были исполнять угловой удар, но мяч схватил болл-бой. Уже через секунду Келли толкнул человека, оказавшегося препятствием, и откатил мяч своему партнеру. Игроки «Плимута» яростно протестовали и требовали наказания, но судья инцидента не видел.

У Лиама Келли при этом уже была желтая карточка, которую он получил на 70-й минуте. Самое смешное, что в концовке «Лейтон Ориент» забил два мяча и вырвал победу. Успех позволил команде набрать 29 очков и приблизиться к уходу из зоны вылета. Сейчас «Лейтон» занимает 23-е место, а сегодня сыграет с «Ноттс Каунти».

В последнее время болл-бои все чаще бесят игроков и тренеров. Известному австралийцу Тиму Кэхиллу, ранее выступавшему за «Эвертон», юный паренек помешал нормально отпраздновать гол, вырвав из земли угловой флажок. Правда, произошло это в родной для Кэхилла Австралии.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вообще поменял всех болл-боев на «Олд Траффорд», поставив на их место игроков академии клуба. Собственные воспитанники, по мнению португальского тренера, будут лучше помогать команде на домашнем стадионе. Обычно же болл-бои футболу больше мешают.

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Челси Лейтон Ориент Кэхилл Гари Азар Эден Моуринью Жозе
Комментарии (7)
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84aivengo
1487414213
мю правильно поступил. у игроков академии есть профессионализм и ответственность .. а то наберут всяких "боев" ,а потом последствия
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sandutzu
1487415025
Азар пнул мяч. и тут видно что болл-бой даже не думает дать мяч приближающего к нему игрока. К сожалению пока не будет чистое игровое время так и будут затяжки времени и такие неприятные казусы
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giluxa1963
1487415638
растет симулянт в барсу наверное хочет
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ufos73
1487418153
Водить штрафы для клуба хозяина, если такой "мальчик" как то влияет на игру или на игрока, а те уж сами с ними разберутся...
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Max Urbanov
1487465493
Этим потаскухам бол боям еблеты надо сносить. Почему не наказывают команду за то, что их бол бои специально тянут время? Все правильно делают футболисты ) хуярить их нужно
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