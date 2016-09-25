Пять причин, почему у Конте не получается в «Челси»

Беда в обороне

Над Антонио Конте сейчас многие смеются. Итальянский наставник никак не может настроить оборонительную игру своей новой команды. В двух встречах с грандами Куртуа капитулировал пять раз. Всего за шесть игр «Челси» пропустил девять мячей. Для топовой команды показатели выглядят ужасными. Некогда надежный Кэхилл ошибается в каждой встрече. Подводят наставника и фланги. Даже Тибо Куртуа вдруг перестал выручать партнеров, а потом и вовсе заявил о своей любви к испанскому футболу. Главное тренерское умение Конте пока превращается в его основной недостаток.

Неправильное использование Фабрегаса

«Надеюсь, раскрою Конте глаза, что я заслуживаю права играть в основе», – отметил Сеск Фабрегас после победной встречи с «Лестером». В том матче он забил два, сделал голевой пас и вытащил для команды фактически проигранную встречу. В Кубке, где Сеску развязали руки, «Челси» дальше прошел. В чемпионате через несколько дней синие проиграли «Арсеналу» (0:3). Фабрегас и здесь вышел в стартовом составе, но никак себя не проявил. Конте заставил его обороняться. «Арсенал» смял защиту «Челси» в матче, где от Сеска в роли помощника у своих ворот априори не могло быть слишком много пользы. Как проявить себя без мяча полузащитнику, который любит разгонять атаки? Атакующий потенциал Фабрегаса велик, но Конте этого почему-то не замечает.

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Стартовые успехи пошли во вред

«Челси» отлично начал сезон, в четырех встречах одержав три победы и лишь однажды сыграв вничью. Казалось, рецепт больших побед наконец-то найден. Забыты поражения прошлого сезона и команда готова к свершениям. Так наверняка думал Конте, но поражения от «Ливерпуля» и «Арсенала» должны опустить наставника на землю. Все топовые коллективы сейчас выглядят гораздо организованнее, чем «Челси». Антонио Конте явно отвык от такого большого количества матчей, когда остается мало времени на тренировки и отработку тактики. Успехи же на старте сезона могли бросить ему пыль в глаза. Не всегда проблемы проявляются сразу.

Безальтернативная ставка на Косту

Диего Коста тренировками и самоотдачей еще в межсезонье доказал, что готов взять на себя роль лидера «Челси». При Конте форвард в начале сезона наколотил уже пять голов в шести матчах чемпионата, что уже составляет половину от всех голов Диего за предыдущий футбольный год. Однако никакого альтернативного выбора Конте даже не рассматривает. Талантливый голеодор Батшуайи, купленный в летнее трансферное окно за 33 миллиона фунтов. Однако Конте новичка выпускает преимущественно на замену. При этом в единственном кубковом матче против «Бристоль Роверс», где бельгиец вышел с первых минут, он оформил дубль.

Недоверие от Абрамовича

Очевидно, что Роману Абрамовичу не нравится футбол, в который играет «Челси» при Конте. После матча с «Ливерпулем» слухи упорно утверждали, что Абрамович подверг критике Конте и вышедшего на замену Батшуайи. На летние приобретения российский бизнесмен явно выделял деньги, чтобы в будущем видеть победы клуба. Сейчас же не совсем ясно, во что синие вообще играют. Роман Абрамович любит рубить с плеча. Не будет сильно удивительным, если Конте уволят по ходу сезона или даже до его окончания. Но на пользу клубу недоверие от владельца точно не идет.

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