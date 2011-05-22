Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джон Карью - статистика

Завершил карьеру
5 сентября 1979 (47)
#11 | Нападающий
193 см | 88 кг
Норвегия | Гамбия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
10
0
0
0
0
Сток Сити
10
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сток Сити
0 : 1
22.05.2011
Уиган Атлетик
78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Манчестер Сити
3 : 0
17.05.2011
Сток Сити
1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сток Сити
3 : 1
08.05.2011
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Блэкпул
0 : 0
30.04.2011
Сток Сити
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
3 : 0
05.03.2011
Сток Сити
1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сток Сити
1 : 1
28.02.2011
Вест Бромвич
1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
1 : 0
23.02.2011
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
12.02.2011
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сток Сити
3 : 2
05.02.2011
Сандерленд
1' - 90'
32'
83'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.02.2011
Сток Сити
1' - 90'
50'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
2 : 0
22.01.2011
Сток Сити
58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
16.01.2011
Астон Вилла
1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Астон Вилла
2 : 1
11.12.2010
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Ливерпуль
3 : 0
06.12.2010
Астон Вилла
64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Астон Вилла
2 : 4
27.11.2010
Арсенал
1' - 67'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Астон Вилла
0 : 0
31.10.2010
Бирмингем Сити
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сандерленд
1 : 0
23.10.2010
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Астон Вилла
0 : 0
16.10.2010
Челси
1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Тоттенхэм
2 : 1
02.10.2010
Астон Вилла
35' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Астон Вилла
1 : 1
18.09.2010
Болтон
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
1 : 0
29.08.2010
Эвертон
1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Ньюкасл
6 : 0
22.08.2010
Астон Вилла
1' - 65'
10'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Астон Вилла
3 : 0
14.08.2010
Вест Хэм
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
41
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+