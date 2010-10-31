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Астон Вилла - Бирмингем Сити
Астон Вилла - Бирмингем Сити: обзор матча 31 октября 2010
Астон Вилла
31.10.2010, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бирмингем Сити
Замена
Д. Карью
️️️️
Н. Рео-Кокер
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
Желтая карточка
С. Данн
Замена
К. Джером
️️️️
А. Глеб
Замена
Б. Беннэн
️️️️
С. Сидуэлл
Желтая карточка
С. Уорнок
Желтая карточка
Н. Жигич
12'
Желтая карточка
К. Гарднер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
8
Мичел
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-2-3-1
24
Фридель
39
Коллинс
22
Данн
26
Кларк
15
Янг
36
Янг
19
Даунинг
14
Сидуэлл
6
Рео-Кокер
19
Хески
4-5-1
12
Фостер
2
Карр
28
Джонсон
24
Данн
24
Риджуэлл
8
Гарднер
16
Фергюсон
7
Ларссон
11
Глеб
18
Фахи
19
Жигич
14
Сидуэлл
10
Беннэн
10
Беннэн
14
Сидуэлл
6
Рео-Кокер
11
Карью
11
Карью
6
Рео-Кокер
11
Глеб
35
Джером
35
Джером
11
Глеб
Остались в запасе
Астон Вилла
Бирмингем Сити
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
8
Мичел
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
8
Мичел
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Астон Вилла - Бирмингем Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Вилла Парк
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