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Манчестер Сити - Сток Сити
Манчестер Сити - Сток Сити: обзор матча 17 мая 2011
Манчестер Сити
17.05.2011, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
14'
К. Тевес
53'
Д. Лескотт
65'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сток Сити
Замена
Д. Боята
️️️️
К. Тевес
Желтая карточка
С. Диао
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Г. Уилэн
Замена
Р. Делап
️️️️
Д. Карью
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 3:0!
К. Тевес
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 2:0!
Д. Лескотт
Пас отдал
А. Джонсон
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
Р. Шоукросс
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Милнер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
3
Дэнни Пью
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
8
Том Соарес
ЦП
5
Рори Делап
ПП
15
Майкл Тонж
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
5
Сабалета
15
Лескотт
4
Компани
4
Ричардс
42
Туре
20
Милнер
34
Де Йонг
21
Сильва
11
Джонсон
32
Тевес
4-4-2
29
Соренсен
36
Уилсон
4
Коллинс
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
3
Пью
15
Диао
12
Уилэн
4
Уайтхэд
11
Карью
19
Уолтерс
32
Тевес
28
Боята
28
Боята
32
Тевес
11
Джонсон
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
11
Джонсон
21
Сильва
10
Джеко
10
Джеко
21
Сильва
12
Уилэн
5
Шоттон
5
Шоттон
12
Уилэн
11
Карью
5
Делап
5
Делап
11
Карью
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
8
Том Соарес
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Майкл Тонж
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Остались в запасе
8
Том Соарес
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Майкл Тонж
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Сити - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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