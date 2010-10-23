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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Астон Вилла
Сандерленд - Астон Вилла: обзор матча 23 октября 2010
Сандерленд
23.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
25'
Р. Данн (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Астон Вилла
Замена
Б. Зенден
️️️️
А. Эль-Мохамади
Желтая карточка
С. Уорнок
Замена
Д. Менса
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
Э. Хески
Замена
А. Гьян
️️️️
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
С. Айрленд
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Петров
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Джон Карью
ЦФ
3-2-3-2
22
Миньоле
6
Тернер
19
Брамбл
5
Онуоха
27
Бардсли
27
Эль-Мохамади
6
Каттермол
14
Хендерсон
10
Мальбранк
18
Уэлбек
10
Бент
3-2-4-1
24
Фридель
3
Уорнок
39
Коллинс
22
Данн
41
Бейе
15
Янг
19
Петров
19
Даунинг
6
Рео-Кокер
7
Айрленд
19
Хески
10
Мальбранк
26
Менса
26
Менса
10
Мальбранк
27
Эль-Мохамади
7
Зенден
7
Зенден
27
Эль-Мохамади
18
Уэлбек
3
Гьян
3
Гьян
18
Уэлбек
19
Петров
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
19
Петров
7
Айрленд
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
7
Айрленд
Остались в запасе
Сандерленд
Астон Вилла
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Сандерленд - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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