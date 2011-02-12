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Бирмингем Сити - Сток Сити
Бирмингем Сити - Сток Сити: обзор матча 12 февраля 2011
Бирмингем Сити
12.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
90+3'
Н. Жигич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Сток Сити
ГОЛ! 1:0!
Н. Жигич
Пас отдал
К. Джером
+3
Замена
Р. Фуллер
️️️️
К. Джонс
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Д. Пеннант
Замена
К. Джером
️️️️
О. Мартинс
Желтая карточка
М. Йиранек
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
19
Никола Жигич
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
24
Риджуэлл
25
Йиранек
28
Джонсон
2
Карр
7
Ларссон
16
Фергюсон
8
Гарднер
21
Бентли
9
Мартинс
19
Жигич
4-3-3
31
Бегович
36
Уилсон
6
Хут
17
Шоукросс
3
Пью
5
Делап
4
Уайтхэд
7
Пеннант
19
Уолтерс
11
Карью
9
Джонс
9
Мартинс
35
Джером
35
Джером
9
Мартинс
7
Пеннант
12
Уилэн
12
Уилэн
7
Пеннант
9
Джонс
19
Фуллер
19
Фуллер
9
Джонс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Сток Сити
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Бирмингем Сити - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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